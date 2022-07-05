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Мэр Славянска срочно объявил о массированном обстреле города

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 июля, 15:15
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Местных жителей попросили не выходить из бомбоубежищ
Вадим Лях заявил о новой атаке оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Вадим Лях заявил о новой атаке оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 5 июля, Славянскснова оказался под массированными обстрелами российских оккупантов. Всех местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях на своей странице в Facebook.

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"Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже", – заявил городской голова.

Мэр Славянска призвал жителей уезжать и назвал весомую причину для эвакуации

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться. Как подчеркнул городской голова, у оккупантов после Лисичанска "следующей целью будет Славянск, Краматорск, Бахмут".

По его словам, за последние 10 дней Славянск стал прифронтовым городом – сейчас его обстреливают каждый день. В частности, 3 июля произошел самый сильный из вражеских обстрелов. В результате 19 человек были ранены, а 6 погибли, среди них – один ребенок.

Учитывая это, городской голова призывает жителей Славянска эвакуироваться, ведь сейчас это можно сделать безопасно. Он отметил, что эвакуации проходят каждый день, а количество желающих уехать увеличивается. К примеру, сегодня таких людей было 70, а завтра будут выезжать уже 200. Чтобы записаться, люди звонят по телефону на специальную горячую линию и выбирают самое удобное для себя направление.

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Он отметил, что Славянск долгое время был определенным хабом – городом, через который проходили эвакуационные маршруты из других населенных пунктов. Мэр рассказал, что видел многих людей из Северодонецка, Лимана, Изюма, которые сначала наотрез отказывались от эвакуации, а когда "прилетало" рядом, появлялись на Славянском вокзале в шлепанцах и халатах, готовые ехать в любую точку страны.

"Я понимаю, что, к сожалению, так будет и в Славянске. Это уже заметно, потому что увеличивается количество тех, кто хочет уехать, но увеличивается прежде всего потому, что увеличивается количество прилетов и гибнут люди", – пояснил Лях.

Также он заверил, что несмотря на большие риски, эвакуацию проводили и будут проводить даже в таких экстремальных условиях.

Ранее мы рассказывали, что город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.

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