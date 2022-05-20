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Международный иск Украины против РФ поддержали более 40 стран (список)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 мая, 19:15
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Украина в иске просит Международный суд ООН признать, что у РФ не было законного повода для вторжения
Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против РФ
Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Иск Украины против России в Международном суде ООН поддержала 41 страна и Европейский Союз.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня" со ссылкой на заявление, обнародованное правительством Канады.

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"Мы приветствуем иск Украины против России в Международном суде ООН, который должен установить, что у России не было законного повода применять военные действия против Украины на основе неподтвержденных обвинений о геноциде (русскоязычного населения – ред.)", – говорится в совместном заявлении.

Подписанты имеют совместное намерение рассмотреть все способы поддержки Украины в ее работе с Международным судом, а также, возможно, приобщиться к слушаниям.

Украину, в частности, поддержали Великобритания, США, Австралия, Канада, Австрия, Хорватия, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Япония, Польша, Словакия, Румыния, Испания и другие страны, а также Евросоюз.

Полный список стран – на скриншоте.

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Россия проиграла Украине в Международном суде ООН

Украина в марте одержала победу в деле против РФ в Международном суде ООН. Суд обязал Россию немедленно прекратить войну.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию" , – написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:

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  • на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
  • суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;
  • 13 судей поддержали решение, против которого были только двое (РФ и Китай);
  • решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
  • решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.

В то же время, в Кремле заявили, что Россия не будет выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.

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