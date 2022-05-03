МИД РФ обвинил Израиль в "поддержке нацизма"

Спровоцированный Сергеем Лавровым международный скандал получил продолжение

У Сергея Лаврова ответили Яиру Лапиду / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в "поддержке неонацистского режима".

Таким образом ведомство отреагировало на требование главы МИД Израиля Яира Лапида извиниться за антисемитские высказывания своего российского коллеги Сергея Лаврова.

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"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", – говорится в комментарии МИД РФ в Twitter.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России ?? (@MID_RF) May 3, 2022

У Лаврова также опубликовали развернутый комментарий относительно "неонацистов в Украине".

"О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из "железобетонных" аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского. Аргумент, мало того, что несостоятельный, еще и лукавый. История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами", – заявили в МИД РФ.

Ведомство также обвинило власти Израиля в том, что они "цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира – солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир".

Также у Лаврова утверждают, что в Украине процветает "махровый антисемитизм".

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Что сказал Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров попал в международный скандал из-за заявлений, что "у Гитлера была еврейская кровь" и "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Слова Лаврова касались президента Украины Владимира Зеленского и были очередной попыткой оправдать развязанную Россией войну мифическим "украинским неонацизмом".

В связи с высказыванием Лаврова Министерство иностранных дел Израиля вызвало для разъяснительного разговора и извинений российского посла.

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Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул Лапид.

В свою очередь представители украинской власти назвали слова Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского.