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Миллион жителей Луганской области оказались без воды – Гайдай

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 мая, 21:47
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Глава Луганской ОВА заявил, что восстановление инфраструктуры невозможно
Глава Луганской областной военной администрации заявил, что с водой проблема колоссальная.
Глава Луганской областной военной администрации заявил, что с водой проблема колоссальная. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов по Луганской области. В частности, враг попал в водоканал – воду придется развозить прицепами.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал телеведущим телеканала "Украина 24" Екатерине Федотенко и Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

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Ситуация в области

По словам Гайдая, количество атак, обстрелов и авиаударов значительно возросло, в том числе в направлении Попасной и Лисичанска. В Рубежном тоже тяжелая ситуация, но наступление врага сдерживают – более того, там были подбиты пять танков, погибли десятки россиян.

"На подступах к Северодонецку, в Воеводовке, оркам удалось зайти туда, наши выбили, так было несколько раз. Сейчас подошло подкрепление, наши закрепились и сейчас Воеводовка контролируется нами, Северодонецк полностью тоже. А вот в Попасной, к сожалению, уничтожили позиции наших военных, поэтому пришлось отойти на те позиции, которые были заранее подготовлены, и сейчас они там держат оборону", – сказал он.

В то же время возле Лисичанска оккупантам удалось перебросить через реку понтонный мост – сейчас там очень тяжелые бои. Гайдай отметил, что это как раз тот населенный пункт, где вчера авиабомба попала в школу, и 60 человек остались под завалами.

Удар по водоканалу

"А сегодня утром в попаснянский водоканал, во всю инфраструктуру, прилетела еще одна (авиабомба – ред.). И теперь воды нет у миллиона жителей Луганской области – как на подконтрольной области, так и на оккупированной", – заявил Гайдай.

По его словам, к сожалению, этой катастрофической ситуации пока никак не поможешь, ведь даже в мирное время восстановление всей инфраструктуры заняло бы минимум три месяца. А если учитывать, что сейчас война, нет доступа к поставкам оборудования и постоянные обстрелы, то с водой проблема колоссальная.

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"Единственное, что мы знали, что такой вариант возможен, поэтому я даже это анонсировал и говорил в своем видеообращении. Мы получили емкости – пятитонные, по 500 литров, 250 литров – и расставили в городах – Северодонецке, Лисичанске. На прицепах будем развозить воду в больших емкостях, а большие емкости поставили в разных локациях. Т.е. критически вода в принципе будет, но понятно, что не в тех объемах, которых бы хотелось", – сказал он.

Напомним, за 6 мая российские оккупанты 24 раза обстреляли жилые районы Луганской области. Много повреждений было в Горной, Попаснянской громадах и Северодонецке.

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