"Минусов" нет? Что Украине даст кандидатство на вступление в ЕС

Решение Евросоюза даст возможность нашей стране развиваться и в дальнейшем вступить в объединение

Шмыгаль рассказал, почему для Украины важно кандидатство на вступление в ЕС/Фото: Правительственный портал, Pier Marco Tacca/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Вчера Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это имеет свои плюсы, особенно для экономики.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Путь трансформации

"Украина преодолела долгий путь трансформации в европейскую страну со свободной рыночной экономикой, развитой демократией и уважением прав и свобод человека. Получение статуса кандидата свидетельствует об успешности внедрения реформ и значительном прогрессе в приближении к европейским стандартам. Мы уже начали интеграцию во внутренний рынок ЕС. У нас подписаны авиационный и энергетический "безвизы", близки к заключению таможенного, промышленного и цифрового", — рассказал Шмыгаль.

Программы, фонды и инвестиции

По словам Шмыгаля, статус кандидата является важным сигналом для всех украинцев, что наше совместное будущее – это Европейский Союз, а процесс вступления в ЕС станет неотъемлемой частью пути восстановления нашей страны. Кроме того, это открывает Украине более широкий доступ к программам и фондам ЕС, а также к привлечению новых инвестиций, так как бизнес теперь будет рассматривать Украину как потенциального члена Евросоюза и перспективную площадку для стартапов.

Весомый вклад Украины

"Дальнейшее вступление нашей страны в ЕС даст преимущества для всех сторон. Украина может гарантировать европейскую продовольственную безопасность, способствовать ускорению "зеленого" перехода и уменьшению энергетической зависимости от России, сделать весомый вклад в экономическое развитие и цифровизацию Европы", — добавил Шмыгаль.

Реакция Зеленского на кандидатство для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Только что получили кандидатство. Это победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага и будем отдыхать. А может быть, сначала отстроим Украину и потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим и вступим в ЕС, и потом уже будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать... Хотя, нет, дети обидятся. Но мы обязательно победим", — заявил Зеленский.

Напомним, что Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Также мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.