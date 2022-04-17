Зеленский: Мир должен быть готов, что Путин применит ядерное оружие против Украины

Хозяин Кремля может быть настроен довольно радикально против украинцев

Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к тому, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие, потому что он не ценит жизни украинцев.

Об этом он сказал CNN.

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Зеленский говорил на украинском и английском языках об ужасах, свидетелем которых стала наша страна, и о срочной помощи, в которой Вооруженные силы Украины все еще нуждаются, чтобы отразить предстоящее наступление России на востоке и юге Украины.

Угроза ядерного удара