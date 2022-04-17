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Зеленский: Мир должен быть готов, что Путин применит ядерное оружие против Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 17:30
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Хозяин Кремля может быть настроен довольно радикально против украинцев
Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к тому, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие, потому что он не ценит жизни украинцев.

Об этом он сказал CNN.

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Зеленский говорил на украинском и английском языках об ужасах, свидетелем которых стала наша страна, и о срочной помощи, в которой Вооруженные силы Украины все еще нуждаются, чтобы отразить предстоящее наступление России на востоке и юге Украины.

Угроза ядерного удара

  • В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

  • Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.

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  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

  • В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

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