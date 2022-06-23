Мир устал от шантажа России: главные заявления властей за 23 июня

Отношения России и западных стран безнадежно испорчены

Угрозы Путина надоели Западу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 120-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты захватили два населенных пункта на Северодонецком направлении, а тем временем Украина ждет решения о кандидатстве в члены ЕС.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 23 июня.

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Президент Украины подвел итоги 119-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленскийобратился к гражданам в ночь на 23 июня и рассказал, что в Украине прошел День скорби и памяти жертв войны.

"Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля то же, что нацисты – 22 июня. Тогда от утра вторжение до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее. Значительно быстрее. Это наша национальная цель", – заявил Зеленский.

Президент также рассказал, что провел телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству в члены ЕС для Украины с 11 лидерами стран и планирует продолжить переговоры с другими европейскими президентами.

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"Вот почему мы снова и снова акцентируем на ускорении поставок оружия для Украины. Как можно скорее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины", – сказал Зеленский.

Украина заслужила статус кандидата члена в ЕС

Украина заслужила статус кандидата члена в ЕС. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Сегодня начинается исторический для нас саммит ЕС. Главными темами станут российское вторжение и предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в Евросоюзе. Ждем зеленого света, Украина заслужила статус кандидата", – написал Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что цель Украины – полноценное членство в ЕС.

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"И мы будем готовы приступить к выполнению плана от Еврокомиссии для начала переговоров об этом", – подытожил он.

Мир устал от шантажа России

Безнаказанное российское зло разрастается. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Вмешательство в выборы, политические убийства и игры с химическим оружием трансформировались в бомбардировку городов, миграционный кризис и угрозу голода. Кремль хочет переждать, пока мир "устанет от Украины". Пора показать: мир устал от шантажа России", – написал Подоляк.

Немецко-российские отношения навсегда испорчены из-за войны в Украине

Большинство немцев считают, что немецко-российские отношения навсегда испорчены из-за войны России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Более двух третей опрошенных (71%) считают невозможным возвращение отношений между Россией и Германией к тому уровню, на котором они находились до начала войны, при президентстве Путина", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данным соцопроса, проведенного институтом общественного мнения Forsa по заказу журнала International Politik, чуть менее четверти опрошенных (24%) считают, что после окончания войны отношения могут вернуться в то состояние, в котором они были до войны.

Кроме того, в восточной Германии 81% людей считают, что немецко-российские отношения останутся безнадежно испорченными даже после окончания войны, в то время как на западе такое мнение поддерживают 69%.

Оккупанты захватили два населенных пункта на Северодонецком направлении

На Волынском и Полесском направлениях в период 22 июня – 1 июля 2022 года в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил Республики Беларусь. В ходе него планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Тем временем на Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне украинских войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

"На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведёт штурмовые действия с целью установления контроля за населенным пунктом Сиротино. Осуществляет подготовительные меры по форсированию реки Сиверский Донец", – информирует Генштаб.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 34 430 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 34 430 солдат и 1504 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 430 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1504 (+8) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед.,

артиллерийских систем – 756 (+4) ед.,

РСЗО – 240 (+1) ед.,

средств ПВО – 99 (+0) ед.,

самолетов – 216 (+0) ед.,

вертолетов – 183 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед.,

крылатых ракет – 137 (+0) ед.,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2548 (+5) ед.,

специальной техники – 60 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке.

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