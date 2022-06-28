Монастырский рассказал о новых жертвах и что осталось от ТЦ в Кременчуге

По словам главы МВД, разобрали уже 60% завалов

Денис Монастырский рассказал о ситуации в Кременчуге. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что точное количество жертв в Кременчуге неизвестно. Уже разобрали 60% завалов. По состоянию на этот час 18 погибших, без вести пропавшими считается 21 человек.

Об этом Монастырский сообщил во время брифинга в Кременчуге.

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По его словам, большинство найденных тел еще не опознаны, поскольку сильно обгорели.

"На эту минуту можем сказать о разборе 60% завалов ТЦ. Спасатели попытаются разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших", – добавил глава МВД.

Подробности ракетного удара по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позднее стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

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Число жертв ракетного удара за ночь возросло до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро 28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Также напомним, лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу.

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Кроме того, мы писали, что страшный обстрел ТЦ в Кременчуге могут расследовать в Гааге.