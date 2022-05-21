Можем спорить: Елена Зеленская поделилась "кухней" речей президента

Глава государства раскрыл подробности написания его выступлений

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена президента Украины Елена Зеленская регулярно обсуждает с ним тексты его выступлений, однако не редактирует их. Сам Владимир Зеленский рассказал, как пишутся тексты его ежедневных обращений. Обо всем этом супруги рассказали телеведущим Вадиму Карпьяку и Елене Фроляк для марафона "Єдині новини", который транслировал YouTube-канал "Украина 24".

"Я не редактирую тексты, и мне кажется, это мне уже не под силу, потому что их работа достигла таких объемов, что я бы физически это не успела. Мне и не хочется этого делать. Мы можем спорить из-за каких-то литературных вещей, мне иногда слишком мало каких-то приемов, а иногда много. "Можно было такую метафору не использовать, слишком много примеров, очень долго, остановись". Но это уже постфактум, просто обсуждаем. Я думаю, у меня есть другие миссии, а команда справляется очень хорошо", — сказала она.

Елена призналась, что ей не показывают тексты выступлений заранее, более того — сам Владимир Зеленский иногда поздно видит эти тексты. При этом он всегда говорит спичрайтеру, что именно хочет сказать, тезисно и сформулированно.

Реклама

"Остается только изложить это на бумаге, а отредактировать — это уже быстро. Никто не пишет так, чтобы кто-то сел и написал эссе для президента. И поэтому тоже я не могу помочь, потому что это его мысли, а не мои", — рассказала она.

Сам Владимир Зеленский рассказал, как готовятся его выступления.

"Для меня важно не говорить чужое, понимать, что я делаю. Я не механизм, я не робот. У меня нет времени полностью что-то писать. На самые сложные обращения я тратил много времени. Для меня важно, чтобы мои мысли были все донесены, идея речи для меня является задачей номер один. Коллектив (по подготовке речей — ред.) у нас небольшой — я и еще 1-2 человека. Больше и не нужно, потому что чем больше людей, тем больше мыслей, а тут вопрос, как донести именно мои мысли", — сказал он.

О чем еще говорил Зеленский