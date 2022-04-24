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Мы не будем отдыхать, пока Украина не победит. Ключевые заявления мировых лидеров 24 апреля

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 20:49
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В Латвии хотят предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом
Артис Пабрикс, Лиз Трасс, Брюно Ле Мэр (слева направо). Фото: коллаж "Сегодня"
Артис Пабрикс, Лиз Трасс, Брюно Ле Мэр (слева направо). Фото: коллаж "Сегодня"

Тема усиления санкций против РФ для полной победы Украины стала главной на мировой арене. Во Франции напомнили о главном источнике валюты для России, который нужно перекрыть как можно скорее.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков 24 апреля об Украине.

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США

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер анонсировал новые шаги для привлечения РФ к ответственности за преступления против Украины.

"Мы объявляем новые шаги, которые означают новую помощь, которую мы оказываем украинцам, чтобы они могли бороться. Это происходит почти ежедневно, по крайней мере – еженедельно. И у нас будет больше об этом сказать и в следующую неделю. Мы рассматриваем целый ряд других дополнительных шагов, которые мы можем предпринять, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает в Украине", – сказал он.

Латвия

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что хочет видеть Украину в ЕС.

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"Наша конечная цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, пропутинская и работает против глобальных интересов ЕС", – отметил он.

Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что они мир ждет, когда хозяин Кремля потерпит крах.

"Сейчас мы вступаем в 3-й месяц незаконной войны путина против Украины. Россия совершила ужасающие зверства, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не будем отдыхать, пока Путин не потерпит неудачу и Украина не победит", – сказала она.

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Франция

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр напомнил о главном источнике валюты для РФ.

"Президент несколько раз говорил, что санкции нужно ужесточить. Нефть – это главный источник иностранной валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день", – сказал он.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил украинцев с Пасхой.

"Сегодня храбрый украинский народ празднует на фоне захватнической войны. Желаю, чтобы чудо Воскресения вдохновляло вас и помогало побеждать в вашей борьбе за свободу, мир и справедливость. Счастливой Пасхи!", – сказал он.

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ББМ
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Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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