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На Киев уже наведены ядерные ракеты — полковник СБУ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 23:55
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РФ может применить против Киева ядерное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"
РФ может применить против Киева ядерное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация рассматривает вопрос о применении против Киева ядерного оружия. Уже есть ракета, которая направлена в сторону украинской столицы.

Об этом полковник СБУ Михаил Притула сказал журналистам канала "Украина 24" Василию Голованову и Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEДОМ.

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"Они этот вопрос рассматривали, рассматривают. Будьте уверены, что есть ракеты, в которых уже заведены координаты Киева и ближайших городов, в том числе воинских частей. Они не очень сильно скрывают. Они анонс этой войны, то есть стратегический замысел этой войны, они опубликовали еще 21 апреля 2008 года. То есть ровно 14 лет назад. И там в этом стратегическом замысле были описаны некоторые события, которые произошли уже", — сказал Притула.

Полковник СБУ отметил, что в РФ есть сценарий по Киеву.

"Там есть события, когда они хотят взорвать ядерный боеприпас на большой высоте, то есть около 20-25 километров с целью погасить электронику Киева и далее войти с помощью десанта. То есть этот сценарий для них вполне реален. Так как они любят белорусский народ, они там могу сделать на территории Беларуси, чтобы претензий не было ни от кого. Над территорией Беларуси, но электронику вышибет у нас...Я понимаю, что они хотят сделать, я понимаю, что мы должны просто к этому готовиться", — отметил Притула.

Угроза ядерного удара

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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