На конференции МАГАТЭ Украина устроила демарш против делегации России

В Вене проходит конференция, где игнорируются факты захвата АЭС в нашей стране

Запорожскую АЭС захватили солдаты РФ, а российские энергетики делают вид, что ничего не происходит / Коллаж "Сегодня"

Украина открыла новый фронт борьбы против ущемления своих прав международными организациями, находящимися под влиянием страны-агрессора России. 30 июня на международной конференции в Вене (Австрия) по исполнению обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами, организованной МАГАТЭ, делегация Украины покинула заседание во время выступления представителей России.

Об этом сообщается на телеграм-канале "Энергоатома".

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Что известно

"Государство-террорист широко представлено на этом мероприятии, и, несмотря на замечания со стороны украинской делегации к организаторам, его представители на одном из заседаний не только оглашали свои доклады, но и председательствовали в ряде секций. Итак, когда свое выступление начал спикер от России, все присутствующие на мероприятии атомщики из Украины во главе с председателем Госатомрегулирования Олегом Кориковым и главным консультантом президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Александром Моциком устроили демарш и покинули зал заседаний", – говорится в сообщении.

Украинские атомщики напомнили МАГАТЭ, что в ходе войны в нашей стране впервые в истории атомной энергетики:

Россия захватила атомную электростанцию (Запорожскую АЭС);

российские оккупанты похитили работников АЭС и членов их семей (Запорожская и Чернобыльская АЭС);

российские военные обстреливают атомную электростанцию (Запорожская АЭС);

запускает по территории нашей страны крылатые и тактические ракеты, траектория которых проходит непосредственно у ядерных реакторов на малой высоте.

"По нашему мнению, путинская Россия не заслуживает не только отчитываться перед МАГАТЭ, но и просто быть представлена ​​в этой организация", – сказал глава Госатомрегулирования Олег Кориков перед тем, как украинская делегация покинула зал заседаний.

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Обстановка

Мировая организация, которая должна была бы противостоять постоянному нападению армии России на ядерные объекты в Украине – МАГАТЭ – пока демонстрирует слабую реакцию. Все потому, что в ее структуре находится много агентов влияния международного преступника Владимира Путина.

Всего лишь на прошлой неделе 25 июня российские оккупанты совершили очередную диверсию против ядерного объекта на территории Украины – они обстреляли установку "Источник нейтронов" в Харькове. И никакой реакции от МАГАТЭ.

Никакой реакции не было на то, что россияне захватили управление Запорожской АЭС. Хотя представители украинского "Энергоатома" обратили внимание МАГАТЭ, что представители "Росатома" таким образом нарушили все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

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Сейчас оккупанты силой заставляют работников Запорожской АЭС осушить охлаждающие бассейны, чтобы произошла авария. Некоторых сотрудников станции цинично избивают, чтобы они не мешали подготовке ядерного теракта.