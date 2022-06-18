На Луганщину ежедневно прибывают по 30 "КамАЗов" российских оккупантов

Эвакуация в области происходит только из Лисичанска и Горской громады

Россияне ежедневно завозят в Луганскую область по 30 «КамАЗов» с военными, сказал Сергей Гайдай. Коллаж "Сегодня".

Ежедневно в Луганскую область прибывает по 30 "КамАЗов" российских солдат. Самая горячая точка – Северодонецк.

Об этом сообщил в Телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Трупы погибших не забирают, но новых будущих трупов – системно привозят. Ежедневно в Луганскую область прибывают по 30 "КамАЗов" россолдат. Под массированными обстрелами россиян ВСЕ свободные населенные пункты области. Самая горячая точка – Северодонецк", – написал руководитель ОВА.

По его словам в областном центре продолжаются уличные бои, россияне контролируют большую часть города. Солдаты рф массово погибают, но им на смену каждый день прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль".

Эвакуация в области происходит только из Лисичанска и Горской громады. Вывезти людей из Северодонецка и "Азота" в частности – невозможно, это опасно.

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Лисичанск, по словам Гайдая, полностью под украинским контролем, гуманитарные грузы туда завозятся каждый день.

Ранее мы писали, что украинские военные дважды в сутки останавливали попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области, взорвав два понтонных моста возле Белогоровки.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко прогнозирует успешное контрнаступление украинских защитников, а также освобождение захваченных территорий к концу лета.