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На месяц войны Украина тратит 10 миллиардов долларов

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2 апреля, 17:15
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Во время экономического совещания стало известно состояние украинской экономики за время войны
Состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления Украины военному вторжению России / Коллаж "Сегодня"
Состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления Украины военному вторжению России / Коллаж "Сегодня"

На месяц военных действий Украина тратит примерно 10 млрд долларов США. Это стало известно во время совещания по развитию украинской экономики в условиях военного времени, где также обсудили источники финансирования расходов.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

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Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по экономическим блокам Офиса Главы государства и Кабинета Министров.

Во время этого участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце войны, а также рассмотрели прогнозы ее развития.

"На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель", – говорится в сообщении.

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Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим.

"Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией", – говорится в сообщении.

Потерю жилья будут компенсировать не только деньгами

Украинцам государство будет возмещать ущерб за поврежденное или потерянное во время войны жилье. Деньги будут выдавать тем украинцам, которые подадут заявку в "Дії" или в ЦНАПы.

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В законопроекте №7198 говорится, что вместо средств людям будут предоставлять жилую площадь с ограничением до 150 м кв.

Кроме того, человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. Если, например, человек потерял жилье в Харькове, то он сможет выбрать квартиру с такими же характеристиками, как были в его доме, в любом другом городе.

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Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

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Кот Степан (конечно, Андреевич) - блогер-миллионник Инстаграма, ставший с начала войны волонтером. На странице Степана собирают финансовую помощь для различных фондов, которые спасают животных в Украине. Уже собрано около 300 тысяч гривен. Сейчас кот-блогер находится за границей (выехал с хозяйкой), но с каждым днем становится все популярнее.
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