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Начало обмена электроэнергией с ЕС, новая помощь Великобритании и другие события 30 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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30 июня, 06:00
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Украина начнет торговать электроэнергией с ЕС, а Великобритания выделит нашей стране еще 1 миллиард фунтов стерлингов
Важные события 30 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 30 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 30 июня, Украина начнет торговать электроэнергией с Европейским Союзом. Кроме того, сегодня Великобритания объявит о выделении нашей стране еще 1 миллиард фунтов стерлингов.

Украина начнет торговать электроэнергией с ЕС

Энергосистема континентальной Европы (ENTSO-E) во вторник, 28 июня, анонсировала о начале с 30 июня коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС

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"Операторы систем передачи (TSO) Континентальной Европы подтвердили, что технические условия уже выполнены, чтобы обеспечить первый этап коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и соседними странами", — говорится в сообщении ENTSO-E.

В Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии отметили:

"Начало коммерческого обмена электроэнергией с энергосистемой Украины/Молдовы запланировано на 30 июня на соединении Украины и Румынии".

Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдова-Румыния) начнется позже.

Общая мощность торговли будет установлена ​​на уровне 100 МВт на первом этапе. После этого начального этапа регулярно будет оцениваться постепенное увеличение торговой мощности на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы.

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"Это следующий шаг в интеграции энергетических систем этих двух стран с Европой и он имеет особое значение теперь, когда они получили статус страны-кандидата в ЕС", — заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

Увеличение торговли электроэнергией поможет Украине получать прибыль.

"Постепенное увеличение торговли электроэнергией особенно важно в контексте продолжения агрессии России против Украины. Это позволит Украине получать доходы для поддержки своей энергосистемы в ситуации, когда ее внутренние доходы были уменьшены из-за атак России. В то же время это сделает доступной для ЕС дополнительную доступную электроэнергию в то время, когда цены очень высоки", — подчеркнула Кадри Симсон.

Британия выделит Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов

Великобритания выделит Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов для финансирования наступательных операций. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.

Таким образом, британцы почти удвоят свою военную поддержку Украине, стремясь помочь нашей стране перейти от защиты к наступательным операциям против российского войска.

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"Увеличение финансирования, которое Борис Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг, пойдет на системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, оборудование для радиоэлектронной борьбы", — пишет Bloomberg.

Джонсон также отметил, что Великобритания уже предоставила украинцам 1,3 миллиарда фунтов стерлингов чрезвычайной военной поддержки, развернула больше войск на восточном фланге НАТО и увеличила свои взносы в воздушное патрулирование и постоянные военно-морские группы Североатлантического альянса.

Это увеличивает всеобщую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов). В британском правительстве отмечают, что это больше, чем выделила любая другая страна, кроме США.

"Оружие, оборудование и обучение Великобритании трансформируют защиту Украины от этого нападения", – говорится в заявлении Джонсона.

Великобритания на прошлой неделе также объявила о новой программе подготовки украинских Вооруженных Сил.

"Военная поддержка является дополнением к гуманитарной и экономической помощи в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов, предоставленной Украине с февраля", – добавили в офисе Джонсона.

В Одессе запретили фейерверки и петарды

С 30 июня в Одессе под запретом продаж и использования фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя.

"Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 30 июня 2022 запрещается, на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса. Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему прямоток и конструктивные особенности системы выпуска газов, которые продуцируют чрезмерный уровень шума", — сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Также запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление. Запрет в Одессе и области действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов 30 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 30 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправления может меняться.

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