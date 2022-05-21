"Нам говорили рыть окопы". Топ-10 цитат из совместного интервью Зеленских

Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы из интервью

Владимир и Елена Зеленские дали совместное интервью. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена дали интервью украинским журналистам. Глава государства рассказал об эвакуации с завода "Азовсталь", возможных переговорах с Россией, а также оценил готовность Украины к вторжению РФ. Кроме того, президент дал совет украинцам.

Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы из интервью.

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Готовность Украины к вторжению РФ

Украина сумела подготовиться к полномасштабному вторжению России, поэтому планы Кремля завершить войну за 2-3 дня потерпели крах.

"Можно ли было подготовиться к этой войне? Я считаю, что мы были неплохо подготовленными. Они не знали о многих вещах, и потом они получили все это. Даже при увеличенных объемах (военной помощи – ред.) все аналитики говорили – с этим форматом армии и техники, которые есть в Украине, они зайдут за пару дней. Все говорили, что за 2-3 дня они нас захватят. Эта аналитика известна была", – сказал президент.

Обмен защитников "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

"Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали", – сообщил президент.

По его словам, дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, "Красный Крест" и РФ. Это касается безопасности военнослужащих и обмена.

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"На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит разведка, – вывоз, вывод защитников и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное. Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать с партнерами, которые брали на себя ответственность", – сказал Зеленский.

Переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным зависит от времени. По его словам, сейчас цели меняются. Но будут решаться вопросы по поводу обмена, деоккупации и завершения войны.

"Все зависит от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется, как и гибридная война и гибридные встречи. К примеру, если бы сегодня встречались, то мы знаем, что оккупировано, а что нет. Если мы будем встречаться через два месяца, то мы не знаем, в каком состоянии будет все. Будут решаться вопросы по поводу обмена, деоккупации и завершения войны. Но многие вещи зависят от России", – сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что сейчас важно, чтобы был документ, который определил бы гарантии безопасности Украины без России. Такой документ разработан.

"Мы как украинцы многого хотим, они, как европейцы, сильно скептичны. На сегодня цель – отдельный договор, и он сейчас рассматривается. Что будет после того, когда мы это подпишем и какой будет этот договор – мы посмотрим, будет потом встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя, или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху и т.д. и увидим 5 "Буч", не дай Бог …Может, и не будет после этого (встречи – Ред.). Как они ведут себя с мариупольцами… Сегодня мы видим, они нашли форму, чтобы эти люди (защитники "Азовстали" – Ред.) были живы и они их вывезли. Дальше будет обмен. От результатов этих процессов тоже очень многое зависит", – подчеркнул Зеленский.

Когда Украина начала готовиться к вторжению РФ

Украинские власти осенью 2021 года увидели признаки подготовки Россией полномасштабного вторжения и начали готовиться.

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"Мы жили в постоянной войне, она была абсолютно гибридной. До этого момента было много атак – кибератак и т.д. Мы понимали, с каких территорий. Вы помните, вырубили нам разные сайты – и Национального банка, и министерств, не хочу говорить уже о правоохранительных органах и разведке. Давление было задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину", – сказал президент.

От чего сейчас Зеленский получает удовольствие

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодня получает удовольствие от положительных результатов государства.

"Многое вещей изменилось. Я получаю удовольствие от момента. И что было вчера, и что будет завтра… Деоккупирована Киевская область, не взяли Донбасс. Обычные вещи стратегические для меня как для человека и как для президента. И я от этого момента получаю все , что могу. Удовольствие от положительных результатов нашего государства. Я не могу получать удовольствие от того, что кто-то заблокирован, кому-то плохо, кто-то погиб. Но я живу сегодня", – сказал президент.

Зеленская поблагодарила за встречу с мужем

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что еще с начала войны понимала, что ее семью ждут большие испытания. Она была уверена, что с этим ее муж справится, хотя и знала, что будет тяжело. По словам супруги президента, она не виделась с мужем 2,5 месяца.

"Семья, как и все украинские семьи, сейчас рассоединилась. Но никто у меня мужа не заберет, даже война. Хотя он в основном живет на работе. Мы не видели его два с половиной месяца, общались только по телефону. Я благодарю вас за такую возможность побыть нам вместе. Свидание в эфире. Магия телевидения. Не могу сказать, что наша семья очень поменялась. Мы держимся, все хорошо", – сказала жена президента Украины.

Украину защищают 700 тысяч солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину в войне защищают 700 тысяч военных ВСУ.

"То есть на сегодняшний день мы понимаем, что сейчас – это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют, чтобы защищать такую территорию. Но, тем не менее, это в момент войны. Это то, что произошло", — заявил глава государства.

Зеленская о том, изменился ли ее муж за время войны

Зеленская рассказала, что ее муж не поменялся с начала войны – он как был надежным человеком, так и остался. Она отметила, что его настрой и точка зрения не меняются.

"Как любая женщина, я понимала, что нас и нашу семью ожидают большие испытания. Я была уверена, что с любыми испытаниями он сможет справиться, но я знала, что это будет тяжело. Легко не было, и сейчас нелегко", – заявила первая леди.

Главный курс для Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что главный курс Украины – место среди равных.

"Я считаю, что самый главный наш курс – место Украины среди равных. Это потом проявляется в Евросоюзе, или в тех или иных оборонных союзах, или в альянсах, или среди гарантеров безопасности. Это другое. Я имею в виду, это уже результаты этой последовательной политики. Несмотря на войну, последовательность эту я вижу, и мы идем по этому пути", — подчеркнул президент.

Совет украинцам

Для Украины победой в войне с Россией на сегодняшний день стало бы возвращение к линиям разграничения, которые существовали до 24 февраля. На вопрос, что для Зеленского победа, президент ответил:

"Я считаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное – сохранить побольше людей – военных... Не надо быть жадными на этот момент, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Справедливость – когда мы заберем все , наше государство все вернет. А это все же вопрос будет десятков тысяч человек. Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, которую они оккупировали, а есть, где они вкапывались глубоко. Поэтому считаю, что без лишних потерь выйти на эту линию , которая была до 24 февраля – это для нашего государства победа".

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