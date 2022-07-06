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Нардеп Новинский отказался от мандата

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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6 июля, 14:11
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На протяжении всего этого времени он занимался и продолжает заниматься проблемами граждан, заявил политик
Вадим Новинский. Фото: коллаж "Сегодня"
Вадим Новинский. Фото: коллаж "Сегодня"

Бизнесмен и политик Вадим Новинский в связи с войной и оккупацией Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В 2019 году мне было оказано доверие избирателями города Мариуполя, интересы которых я представлял в Верховной Раде Украины на протяжении 3 лет. Это было плодотворное время совместной работы. Вместе с городскими властями города Мариуполя мы реализовали много проектов, которые требовали законодательной поддержки и слаженного взаимодействия с правительством. И у нас это получилось. Мариуполь стал одним из центров роста в Украине, примером самоуправления, и городом с высоким уровнем жизни. Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс. Если бы не война… Многое из того, что было сделано, уничтожено войной. Значительная часть моих избирателей вынужденно покинули родной город", – сказал Новинский.

Отметим, Новинский в предыдущем созыве Верховной Рады был одним из лидеров фракции Оппозиционного блока. Он также опубликовал копию заявления о сложении депутатских полномочий.

Новинский участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

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Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около 4,4 млрд долларов.

Российский предприниматель Новинский получил украинское гражданство в 2012 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича.

Ранее мы сообщали, что УПЦ и Фонд Вадима Новинского передали 5 машин скорой помощи Николаевской громаде.

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Также напомним, медики Днепропетровской области получили оборудование от Фонда Новинского.

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Герої не вмирають!

Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

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