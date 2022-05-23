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Нардеп Вениславский рассказал, как Фемида использует показания Медведчука

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 мая, 12:26
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Вениславский заявил, что у досудебного расследования есть и другие доказательства
Федор Вениславский отреагировал на показания Виктора Медведчука. Фото: коллаж "Сегодня"
Федор Вениславский отреагировал на показания Виктора Медведчука. Фото: коллаж "Сегодня"

Показания задержанного нардепа Виктора Медведчука о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление"и раньше были известны органам досудебного расследования, которые занимаются резонансными делами. В том числе и теми, фигурантом которых является сам Медведчук. Задержанный депутат является непосредственным участником тех поручений, которые ему давали руководители высшего уровня государства.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ведущим Василию Пехньо и Людмиле Добровольской в эфире "Украины 24".

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По словам Вениславского, в РФ ставят под сомнение целесообразность использования Медведчука в качестве обменного фонда. Нардеп отметил, что Медведчук уже начал давать показания и подтвердил те данные, которые у досудебного следствия уже существовали, и имели место злоупотребления, которые продолжались с 2014 до 2019 года.

"Информация об этом уже была, сейчас она подтверждается конкретными показаниями персоны, которая была непосредственным участником, организатором и непосредственным исполнителем тех поручений, которые ему давали руководители высшего уровня государства. К большому сожалению, вынуждены констатировать, что во многих вопросах сотрудничества со страной-агрессором были задействованы и высшие должностные лица государства", – заявил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что в рамках судебного производства, чтобы делать какие-то выводы, надо оценить всю совокупность собранных доказательств. По его мнению, показания, которые дает Медведчук – это показания лица, которое подозревается в совершении тяжких преступлений, – могут быть лишь одним из доказательств в криминальном производстве. Но у досудебного расследования есть и другие доказательства и другие фактические данные.

"Поэтому следующий шаг – это допрос тех лиц, которые были задействованы в незаконных действиях по выведению из государственной собственности трубопровода и торговле со страной-оккупантом. А далее будут органы судебного расследования, которые в подробностях будут рассматривать вопрос о том, есть ли основания для вручения подозрения в совершении преступления другим фигурантам этого процесса", – подытожил Вениславский.

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Показания Медведчука

Задержанный депутат Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – рассказал Медведчук.

Задержанный депутат уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. И в результате за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.

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"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – сообщил задержанный.

Он назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства – бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Сейчас СБУ продолжает следственные действия с Медведчуком, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.

К слову, показания Медведчука сомнительны. На данный момент депутат находится под арестом, а его кум президент РФ Владимир Путин не собирается освобождать и спасать задержанного. Поэтому Медведчук готов подписать любые свидетельства.

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