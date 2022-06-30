Нардепы хотят запретить выезд из страны еще одной категории украинцев

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

Некоторым украинцам могут запретить выезжать из страны/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет выезжать из страны украинцам, имеющим доступ к государственной тайне.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Текст законопроекта №7505 появился на сайте в четверг, 30 июня. Нардепы объясняют, что лица, обладающие тайной информацией, вызывают значительный интерес у врага, поэтому нуждаются в усиленной охране со стороны государства.

"В связи с этим любой носитель такой информации вызывает значительный интерес у врага, а потому нуждается в усиленной охране со стороны государства. Благодаря эффективной контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности отечественных спецслужб, лица, получившие доступ к государственной тайне, на территории Украины чувствуют себя безопасно. Вместе с тем, такие граждане, выезжая за границу, становятся легкой добычей рашистских спецслужб, имеющих разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира", — написано в пояснительной записке к законопроекту.

К государственной тайне может быть отнесена информация в сферах:

обороны;

экономики;

науки и техники;

внешних отношений;

государственной безопасности и охраны правопорядка.

Кабмин разрешил некоторым военнообязанным выезжать за границу

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которыми можно выезжать за границу в условиях военного положения.

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Теперь выезд за границу разрешен:

Водителям, которые перевозят медицинские грузы, грузы гумпомощи для нужд ВСУ и населения Украины. Также разрешен пропуск дальнобойщикам на фурах, имеющим лицензии. Железнодорожникам, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. Спортсменам и тренерам, участвующим в международных соревнованиях или готовящимся к ним.

Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский отреагировал на петицию о разрешении мужчинам уезжать из страны. Также мы писали, вернутся ли украинцы из ЕС после войны.