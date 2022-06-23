Наши уже в Херсоне? Что известно на данный момент

Пока никто из официальных лиц эту информацию опровергнуть или подтвердить не может

Возможно, ВСУ и вправду в Херсоне/Фото: John Moore/Getty Images, John Moore/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

В среду, 23 июня, появилась неофициальная информация о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Но так ли это на самом деле? Или это очередной фейк, который распространяет РФ с целью дискредитации украинских СМИ?

Что известно

Первым о заходе в город украинских сил сообщил бывший нардеп Виталий Куприй, сославшись на два независимых источника. По его словам, украинские военные заняли четыре улицы Херсона и продолжают наступление.

Реклама

Во время эфира на канале "Фейгин Live" в YouTube Марк Фейгин задал вопрос советнику главы ОП Алексею Арестовичу, действительно ли украинские войска уже вышли к окраинам Херсона? Ответ был лаконичным и интригующим: "Не подтверждаем и не опровергаем. Давайте посмотрим, что будет дальше".

В соцсетях – скепсис

В соцсетях преимущественно наблюдается скепсис относительно этой информации — как в среде блогеров, так и среди обычных пользователей.

Херсонские паблики предполагают, что это может быть информационно-психологическая операция (ИПСО) российских спецслужб, направленная на дискредитацию украинских СМИ. Это не исключено, поскольку ИПСО во время войны не редкость.

Реклама

Но предпосылки были

С одной стороны, еще позавчера сообщалось, что ВСУ находятся приблизительно в 15 км от Херсона. С другой стороны, от представителей власти часто бывали комментарии о том, что подобные операции требуют тишины.

При этом отметим, что уже несколько дней подряд глава Минреинтеграции Ирина Верещук настоятельно рекомендует украинцам покинуть Херсон всеми возможными способами — вплоть до выезда на свободную территорию через Крым и Россию по выданному оккупантами паспорту РФ. Цель такого призыва — облегчить освобождение Херсона.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров в своих последних обращениях говорил о скором освобождении Херсона благодаря западному оружию.

Реклама

В любом случае, учитывая резонанс, в ближайшее время обязательно будут официальные комментарии по ситуации, которые все и прояснят.

Ранее мы писали, что херсонский партизан жестко обратился к оккупантам. Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ворвались в архив Херсонской области в поисках важных документов.