"Не о политике, а о защите нашей свободы": Зеленский рассказал о выступлениях перед парламентами ЕС

Глава государства обратился ко всем жителям Украины

Владимир Зеленский записал видеообращение в поезде.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что все 27 парламентов Евросоюза услышат "борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции".

Свое традиционное вечернее обращение президент 8 июля записал в поезде.

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"Сегодня обратился к парламенту Словении. Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму. И, кстати, это было уже 24-е обращение к парламенту стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три другие страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, – а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции", – заявил глава государства.

Зеленский приехал в Днепропетровскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.

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"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное состояние, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспечены продуктами и лекарствами", – заявил Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года. Помощь партнеров очень поможет в этом, если вовремя поступит украинским военным.