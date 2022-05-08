"Не просто слова": Подоляк заявил о угрозе ядерного удара РФ по Украине

Россия готова на все

Подоляк склоняется к тому, что любые риски со стороны Российской Федерации следует оценивать серьезно. Коллаж "Сегодня"

К угрозам России следует относиться серьезно. Нужно учитывать психическое состояние политической элиты РФ. Мировые лидеры должны быть более решительными.

Об этом рассказал Михаил Подоляк телеведущему телеканалу "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.

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Российские пропагандисты продолжают нагнетать ситуацию вокруг ядерного оружия. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал такие заявления, отмечая, что никакой психологически здоровый человек даже не будет думать о подобном, однако, к сожалению, понятие психологического здоровья не присуще сегодня коллективному разуму Российской Федерации.

"Это не просто попытка пропагандистски испугать. Безусловно, это элемент пропагандистской войны, не будем забывать об этом. Россия всегда живет от мифа к мифу, они всегда живут от понта к понту. То есть они могут угрожать сегодня этим, завтра они обломались – угрожают чем-то другим. Это их философия, это их мировоззрение".

Тем не менее, Подоляк склоняется к тому, что любые риски со стороны Российской Федерации нужно оценивать всерьез. Мировое сообщество, считает советник, должно понимать, что угрозы со стороны России это не просто слова.

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"Они готовы уничтожить что-то взамен того, что ими будут пренебрегать. В этом-то и есть проблема. Они ощущают такой фундаментальный комплекс неполноценности. И поскольку у них нет внутренней культуры, они готовы этот комплекс неполноценности реализовать не просто угрозами, а реализацией этих угроз. Это очень опасно. И было бы хорошо, если бы мир оценил это не просто словом".

Пока слышим заявления Столтенберга, который говорит, что нет рисков ядерной войны, он их не видит. Но в то же время НАТО не видело и рисков столь масштабной, большой войны, которую мы имеем сегодня в Украине.

"Поэтому было бы лучше, чтобы европейское общественное мнение, европейские аналитические центры более серьезно оценивали психическое состояние политической элиты Российской Федерации. И делали свои выводы исходя из рационального объяснения мира, а исходя из иррационального, иллюзорного объяснения мира, которое присуще сегодня политическим элитам Российской Федерации".

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Лидеры стран мира, безусловно, акцентирует Подоляк, должны дать свою реакцию на такие угрозы Путина. Но это должна быть не просто всеобщая декларация, что ему это так не пройдет. Обязательно нужен логистически понятный документ с прописанными шагами о том, что будет сделано, если только почувствуют момент развертывания ядерных установок.

"Чтобы было понятно логистически, как будет развиваться ответ стран Запада вместе с Украиной. То есть будут нанесены ответные удары, будут нанесены ответные поражения, будет окончательно закрыто для России все, все фондовые рынки, все деньги. Что полностью Россия окажется за ее невероятно любимым, обожаемым ею Железным занавесом.

Вот это должно быть прописано, вот это должно быть опубликовано посредством совместного заявления ключевых мировых лидеров. Тогда, наверное, Россия немного начнет думать, что заявляет, как заявляет и что собирается делать", – подчеркнул Подоляк.

Россия проводит тайные ядерные испытания – доклад Госдепа

Вслед за сообщениями о том, что Россия испытала противоспутниковую ракету, появилась информация, что РФ проводила ядерные испытания в прошлом году. Об этом говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространении и разоружении, направленном в Конгресс США.

"США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. США не знают, сколько было ядерных экспериментов с сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающей (цепной – Ред.) реакцией и проводились они в 2019 году, – отмечается в тексте. – Несмотря на восстановление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вырвалась в лидеры на территории ядерного вооружения, значительно укрепив свою национальную безопасность.