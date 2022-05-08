Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

"Не просто слова": Подоляк заявил о угрозе ядерного удара РФ по Украине

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 01:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия готова на все
Подоляк склоняется к тому, что любые риски со стороны Российской Федерации следует оценивать серьезно. Коллаж "Сегодня"
Подоляк склоняется к тому, что любые риски со стороны Российской Федерации следует оценивать серьезно. Коллаж "Сегодня"

К угрозам России следует относиться серьезно. Нужно учитывать психическое состояние политической элиты РФ. Мировые лидеры должны быть более решительными.

Об этом рассказал Михаил Подоляк телеведущему телеканалу "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

Подробности

Российские пропагандисты продолжают нагнетать ситуацию вокруг ядерного оружия. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал такие заявления, отмечая, что никакой психологически здоровый человек даже не будет думать о подобном, однако, к сожалению, понятие психологического здоровья не присуще сегодня коллективному разуму Российской Федерации.

"Это не просто попытка пропагандистски испугать. Безусловно, это элемент пропагандистской войны, не будем забывать об этом. Россия всегда живет от мифа к мифу, они всегда живут от понта к понту. То есть они могут угрожать сегодня этим, завтра они обломались – угрожают чем-то другим. Это их философия, это их мировоззрение".

Тем не менее, Подоляк склоняется к тому, что любые риски со стороны Российской Федерации нужно оценивать всерьез. Мировое сообщество, считает советник, должно понимать, что угрозы со стороны России это не просто слова.

Реклама

"Они готовы уничтожить что-то взамен того, что ими будут пренебрегать. В этом-то и есть проблема. Они ощущают такой фундаментальный комплекс неполноценности. И поскольку у них нет внутренней культуры, они готовы этот комплекс неполноценности реализовать не просто угрозами, а реализацией этих угроз. Это очень опасно. И было бы хорошо, если бы мир оценил это не просто словом".

Пока слышим заявления Столтенберга, который говорит, что нет рисков ядерной войны, он их не видит. Но в то же время НАТО не видело и рисков столь масштабной, большой войны, которую мы имеем сегодня в Украине.

"Поэтому было бы лучше, чтобы европейское общественное мнение, европейские аналитические центры более серьезно оценивали психическое состояние политической элиты Российской Федерации. И делали свои выводы исходя из рационального объяснения мира, а исходя из иррационального, иллюзорного объяснения мира, которое присуще сегодня политическим элитам Российской Федерации".

Реклама

Лидеры стран мира, безусловно, акцентирует Подоляк, должны дать свою реакцию на такие угрозы Путина. Но это должна быть не просто всеобщая декларация, что ему это так не пройдет. Обязательно нужен логистически понятный документ с прописанными шагами о том, что будет сделано, если только почувствуют момент развертывания ядерных установок.

"Чтобы было понятно логистически, как будет развиваться ответ стран Запада вместе с Украиной. То есть будут нанесены ответные удары, будут нанесены ответные поражения, будет окончательно закрыто для России все, все фондовые рынки, все деньги. Что полностью Россия окажется за ее невероятно любимым, обожаемым ею Железным занавесом.

Вот это должно быть прописано, вот это должно быть опубликовано посредством совместного заявления ключевых мировых лидеров. Тогда, наверное, Россия немного начнет думать, что заявляет, как заявляет и что собирается делать", – подчеркнул Подоляк.

Россия проводит тайные ядерные испытания – доклад Госдепа

Вслед за сообщениями о том, что Россия испытала противоспутниковую ракету, появилась информация, что РФ проводила ядерные испытания в прошлом году. Об этом говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространении и разоружении, направленном в Конгресс США.

"США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. США не знают, сколько было ядерных экспериментов с сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающей (цепной – Ред.) реакцией и проводились они в 2019 году, – отмечается в тексте. – Несмотря на восстановление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вырвалась в лидеры на территории ядерного вооружения, значительно укрепив свою национальную безопасность.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 7 мая
1
Личный состав 25 100
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 84
Средства ПВО
8
РСЗО 172
РСЗО
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1934
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ. За личное мужество, профессиональную организацию обороны и эффективное командование действиями личного состава и частями, ведущими боевые действия в важнейших направлениях, удостоен звания Герой Украины.
История героя
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

35169.97

Binance Coin (BNB)

365.23

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

94.53

Theta (THETA)

2.12

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять