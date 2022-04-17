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Не только из-за обстрелов. У Кличко назвали новые причины не спешить возвращаться в Киев

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 апреля, 16:22
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Российские войска не отказались от агрессивных планов по отношению к столице
Николай Поворозник призвал не торопиться возвращаться в Киев.
Николай Поворозник призвал не торопиться возвращаться в Киев. / Фото: Коллаж: Сегодня

В КГГА призвали жителей столицы пока не возвращаться в Киев и оставаться в более безопасных местах, ведь город все еще остается главной целью для врага. Однако домой уже приехало около трети горожан.

Об этом Николай Поворозник рассказал ведущему Никите Михалеву каналу в "Украина 24" в рамках национального телемарафона.

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Он подчеркнул, что остается большая угроза ракетных обстрелов и бомбовых ударов. Кроме того, в Киеве есть проблемы с логистикой.

"Столица для врага остается лакомой добычей и из их агрессивных планов она никуда не делась. Поэтому мы призываем пока жителей не возвращаться. Первое – это возможные ракетные обстрелы, бомбовые удары. С другой стороны, город больше месяца готовился к полной обороне и сегодня есть определенные трудности в логистике самого города, на это тоже нужно обращать внимание", – подчеркнул замглавы КГГА.

По словам Николая Поворозника, действия оккупационных войск невозможно предусмотреть, ведь несмотря на их заявления, что они не атакуют гражданские объекты, в городе повреждено более 200 жилых зданий, также более 150 объектов инфраструктуры, среди которых школы, детские сады, больницы, транспортные. объекты.

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Киевляне активно возвращаются домой

Несмотря на предупреждения властей, в Киев возвращаются жители, поэтому в городе возобновляют движение транспорта:

"Мы работаем по максимуму. Мы ежедневно объявляем о восстановлении тех или иных маршрутов. Метро сегодня работает по тому максимальному графику по которому может работать. Мы открыли практически все трамвайные маршруты, мы открываем ежедневные новые троллейбусные маршруты, остальное закрываем автобусными маршрутами. По чуть-чуть получается частный бизнес, частные перевозчики. Это в основном большая часть левого берега. Каждый день это максимум того, что может быть, учитывая, что мы не можем ослаблять оборону города, потому что опасность не исчезла".

По словам Николая Поворозника, особых проблем с продуктами и лекарствами в Киеве не возникает, хотя такого разнообразия, которое было в довоенный период, нет.

Также в городе работают больницы. Некоторые из них (те, у которых загруженность не более 50%) уже имеет возможность проводить плановые операции.

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Город живет, несмотря на угрозы ракетных обстрелов, по состоянию на сегодняшнее утро слышны взрывы, работало ПВО.

Но, несмотря на это, Николай Поворозник отметил, что препятствий на въезд в Киев не будет:

"Запретить кому-то вернуться домой не верно. Просто мы еще раз обращаемся к тому, чтобы все взвешивали опасность, которая может ожидать их непосредственно в городе. Оставлять сегодня более безопасные места и возвращаться в город достаточно преждевременно".

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