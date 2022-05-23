Нечеловеческая жестокость: оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС

Российские оккупанты 23 мая ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. Мужчина получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".
Работник энерго-ремонтного подразделения АЭС Сергей Швец с многочисленными пулевыми ранениями госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.
"Ни объяснить, ни оправдать такую нечеловеческую жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности", – отметили в "Энергоатоме".
Оккупанты объявили Запорожскую АЭС собственностью России
- 3 марта войска РФ прорвались в Энергодар и начали почти в упор обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Произошел пожар, ситуация была критической, оккупанты допустили спасателей на территорию ЗАЭС для ликвидации возгорания только на следующее утро.
- 4 марта оккупанты захватили админкорпус и проходную Запорожскую АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок.
- Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС. Персонал станции не пострадал.
- 12 марта российские оккупанты собрали руководящий персонал Запорожской АЭС и объявили им, что теперь электростанция находится в собственности "Росатома".
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