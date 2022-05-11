Невидимый союзник захватчиков может уничтожить тысячи мариупольцев

В Мариуполе нехватка лекарств, медицинской помощи, люди не могут покинуть город из-за жесткой фильтрации со стороны оккупантом. Мэр города Вадим Бойченко отметил, что до конца года могут погибнуть около 10 тысяч мариупольцев. Причиной этого могут стать инфекции и бактерии, которые могут вызвать вспышки эпидемий.
Чтобы избежать смертность среди мирного населения нужна полная эвакуация, но российская армия этому всячески препятствуют.
Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди.
Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы. Часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулись в город, потому, что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации. Украинцы в смертельной опасности, нужна полная эвакуация города", – рассказал он, комментируя ситуацию в городе.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал: властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать следы преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 единиц живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным.
- С завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. Готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. Нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".
- Украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.
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