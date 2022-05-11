Невидимый союзник захватчиков может уничтожить тысячи мариупольцев

От массовых эпидемий могут погибнуть до 10 тысяч жителей

Сейчас в городе находится 150-170 тысяч человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе нехватка лекарств, медицинской помощи, люди не могут покинуть город из-за жесткой фильтрации со стороны оккупантом. Мэр города Вадим Бойченко отметил, что до конца года могут погибнуть около 10 тысяч мариупольцев. Причиной этого могут стать инфекции и бактерии, которые могут вызвать вспышки эпидемий.

Чтобы избежать смертность среди мирного населения нужна полная эвакуация, но российская армия этому всячески препятствуют.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы. Часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулись в город, потому, что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации. Украинцы в смертельной опасности, нужна полная эвакуация города", – рассказал он, комментируя ситуацию в городе.

Ситуация в Мариуполе