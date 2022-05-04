Никто не хочет воевать в российской армии – перехват СБУ

Российская армия не может набрать достаточно контрактников, чтобы "компенсировать" тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные. Таким образом, у них срывается план замещения боевых потерь на войне в Украине.
Это следует из очередного перехвата переписки между российским контрактником с сотрудницей главного управления росгвардии по Краснодарскому краю.
"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальон насчитывает в среднем 500 военнослужащих. – Ред.)" – пишет женщина.
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В ответ оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на обстановку на фронте: захватчики несут значительные потери, а выжившие – идут в "ответчики".
"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались", – пишет оккупант.
Женщина дополняет перечень потерь: 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (старалась взять Киев) уничтожена полностью. Так что риторически спрашивает: "И кем менять их, спрашивается?"
Похоже, часть россиян хорошо усвоила уроки ВСУ: остаться дома – единственный способ уцелеть.
Перехваты разговоров российских военных
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, – другой удается пройти.
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