Новые переговоры Киева и Москвы, эвакуация из горячих точек и другие важные события 29 марта

В Турции состоятся переговоры между делегациями Украины и РФ, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий

Переговоры Украины и РФ состоятся в Турции, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 29 марта, в Турции пройдут переговоры Украины и России. Ожидается, что переговоры начнутся в 10:30 по местному времени. Кроме того, во вторник Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине.

Переговоры Украины и РФ

Переговоры украинской и российской делегаций 29 марта состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле. Прогнозируемое время начала переговоров – 10:30 по местному времени.

Реклама

Российская делегация прибыла первая самолетом Ту-204 300 с бортовым номером RSD 0888. Он около 16:00 28 марта приземлился в аэропорту имени Ататюрка. Делегация была встречена сотрудниками Генерального консульства России.

Ожидалось, что украинская делегация прибудет в тот же день вечером.

По словам главы МИД Украины, программа-минимум на переговорах — решение гуманитарных вопросов, программа-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом. На данный момент ни по одному пункту стороны не договорились. Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей. Если РФ снова будет говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Реклама

Совет безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Во вторник, 29 марта, Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине. Консультации инициировали Франция и Мексика. Заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

График эвакуационных поездов

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта.

Как будут курсировать поезда:

Реклама

Харьков: