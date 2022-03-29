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Новые переговоры Киева и Москвы, эвакуация из горячих точек и другие важные события 29 марта

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29 марта, 06:00
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В Турции состоятся переговоры между делегациями Украины и РФ, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий
Переговоры Украины и РФ состоятся в Турции, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Переговоры Украины и РФ состоятся в Турции, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 29 марта, в Турции пройдут переговоры Украины и России. Ожидается, что переговоры начнутся в 10:30 по местному времени. Кроме того, во вторник Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине.

Переговоры Украины и РФ

Переговоры украинской и российской делегаций 29 марта состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле. Прогнозируемое время начала переговоров – 10:30 по местному времени.

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Российская делегация прибыла первая самолетом Ту-204 300 с бортовым номером RSD 0888. Он около 16:00 28 марта приземлился в аэропорту имени Ататюрка. Делегация была встречена сотрудниками Генерального консульства России.

Ожидалось, что украинская делегация прибудет в тот же день вечером.

По словам главы МИД Украины, программа-минимум на переговорах — решение гуманитарных вопросов, программа-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом. На данный момент ни по одному пункту стороны не договорились. Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей. Если РФ снова будет говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

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Совет безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Во вторник, 29 марта, Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине. Консультации инициировали Франция и Мексика. Заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

График эвакуационных поездов

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта.

Как будут курсировать поезда:

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Харьков:

  • 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород;

Краматорск:

  • 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

"Зеленый коридор" из Энергодара

Утром 29 марта в Энергодаре планируется организация "зеленого коридора" для легковых автомобилей по маршрутам Энергодар — Днепрорудное — Скельки — Васильевка — Запорожье.

Начало формирования колонны — в 6:30 на улице Курчатова (напротив здания городского совета и "красного" жилого дома). Отправка колонны в сопровождении автомобилей медиков и спасателей – в 8:00.

Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помогать украинским беженцам

Голливудский актер Шон Пенн продолжает помогать украинскому народу всеми возможными способами. В понедельник, 28 марта, он приехал во Львов.

Благотворительная организация актера Шона Пенна хочет наладить партнерские отношения именно в Украине, чтобы поддержать наших людей в борьбе за свободу и суверенитет. Актер предложил сотрудничество со своим благотворительным фондом для поставки гуманитарной помощи нуждающимся.

Комендантский час в Одесской области

В Одесской области сменили комендантский час. Соответствующее распоряжение 28 марта издал начальник Одесской военной государственной администрации Максим Марченко. С 29 марта комендантский час на территории Одесской области продлится с 21:00 до 06:00. Все остальные правила относительно комендантского часа остаются без изменений. В этот период передвигаться по улице запрещено. Разрешено это делать только лицами, имеющими специальные пропуска. Стоит отметить, что ранее комендантский час в области длился с 20:00 до 6:00.

Запрет на алкоголь в Винницкой области

С 29 марта в Винницкой области запрещена продажа алкоголя работникам правоохранительных органов, военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны, других военных формирований и лицам с оружием.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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