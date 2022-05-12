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Новый прорыв ВСУ! Оккупантов отбросили от Харькова до границы – Денисенко

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 13:37
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Солдат РФ перенаправляют на Донбасс
Вадим Денисенко рассказал, что ВСУ отбили атакую оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Вадим Денисенко рассказал, что ВСУ отбили атакую оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины откинули от Харькова российских оккупантов. Но при этом войска РФ пытаются продвинуться на Донбасс. Они перенаправляют туда все свои силы.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире канала "Украина 24".

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По его словам, на сегодняшний день есть две очень сложные точки – это город Мариуполь, в том числе "Азовсталь", и Луганское направление. Сейчас россияне пытаются сделать оперативное окружение в Луганской области и не прекращают обстрелы.

"Сейчас свои силы они перебрасывают и на Луганскую, и Донецкую области. При этом ВСУ фактически откинули оккупантов от Харькова до границы", – заявил Денисенко.

Кроме того, он также попросил людей не поддаваться панике, которую сеют неизвестные источники.

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Путин уничтожает Харьков и Мариуполь – эксперт объяснил причину

Международный преступник Владимир Путин всю свою 20-летниюю политическую карьеру строил на одном единственном правиле – шантаж, градус которого все время поднимался и это срабатывало. Но с Украиной у него это не вышло и теперь он не видит будущего.

Об этом рассказал телеведущей Наташе Влащенко на канале "Украина 24" советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Для него люди – это даже не нули. Второй важный момент, о котором мало кто говорит, ключевая черта Путина заключается в том, что он не расстается с людьми. То есть правило о том, что друга держи близко, а врага еще ближе – это главный принцип Путина, с которым он строит все свои отношения с российскими элитами. Поэтому он на самом деле так влиятелен сейчас в элитах, поэтому элиты настолько ориентированы на него", – считает Денисенко.

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Третьим важным моментом, о котором часто забывают, по мнению Денисенко, то, что Путин очень однотипный. То есть он всю свою двадцатилетнюю политическую карьеру строил на одном единственном правиле, но оно не сработало с Украиной.

"Он поднимает градус в переговорах. Противник не понимает, зачем поднимать этот градус, начинает пятиться, и после этого Путин считает, что он победил. И вот так происходило 20 лет подряд. На самом деле почему он сейчас такой, потому что двенадцать лет подряд он проводил один и тот же финт: он поднимал градус, противник напрягался, сдавался, отступал, а Путин считал, что он еще одну ступеньку преодолел", – говорит Денисенко.

То, что мы наблюдаем сейчас, отмечает советник, это первый случай вообще в истории Путина, когда он поднял градус и перед ним не сдались. Таким переломным моментом в действиях российского президента стало 24 февраля.

"Они после этого собираются и говорят – плевать мы хотели на твой ядерный удар. И это на самом деле ломает во многом его парадигму мышления. Это в первый раз вообще, когда он не видит будущего. Меня часто спрашивают, зачем он уничтожает Харьков, если хочет его оккупировать, или Мариуполь. А для него важно уничтожить, а что будет потом, это будет потом. То есть нет картины будущего впервые за двадцать лет", – резюмировал эксперт.

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