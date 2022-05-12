Обстрел школы и интерната на Черниговщине – стало известно количество жертв

Ночью кафиры ударили по объектам критической инфраструктуры в Новгород-Северском.

Стало известно количество жертв в Новгород-Северском. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские правоохранители показали последствия ночного обстрела школы и интерната в Новгород-Северском Черниговская область. В результате погибли 3 человека и еще 12 травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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12 мая в 00:20 в городе Новгород-Северский в результате вражеских обстрелов произошел пожар здания школы.

Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади в 280 квадратных метров. Для ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники 18 человек личного состава ГСЧС.

"В результате происшествия 3 человека погибли и 12 травмированы", – говорится в сообщении.

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Россияне ударили из авиации

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, ночью по городу Новгород-Северский Россия нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры.

"Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики", – говорится в сообщении.

Как сообщило черниговское издание "ЧЕLine", россияне нанесли ракетный удар самолетом, вероятно Су-30СМ. Авиаудары нанесли по ОШ интернат им. Ушинского и ОШ №2. Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин N°10 и частные дома находившиеся неподалеку от эпицентра взрывов.

По словам заместителя начальника Новгород-Северского РВА Владимира Шкарпитко, жертв среди гражданских не зафиксировано.

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