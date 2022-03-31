Обстрелы городов, компенсация жилья, главная цель Украины на переговорах с Кремлем и другие важные события 30 марта

Украина хочет, чтобы были международные юридические гарантии, которые возьмут на себя страны с мощными армиями, считает Подоляк

Михаил Подоляк рассказал о переговорах Украины и РФ, а украинцам будут давать компенсацию за поврежденное имущество . Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 30 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на переговорах с Россией Украина хочет получить конкретику. По его словам, наша страна на сегодняшний день выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты.

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"На переговорах мы хоти получить конкретику. Вот Украина – у нее есть своя армия, она будет ее защищать. Но мы хотим, чтобы рядом с этим были международные юридические гарантии, которые возьмут на себя страны с мощными армиями (Британия, США, Турция). Мы хотим, чтобы были юридически прописаны гарантии, что, если начинается агрессия, то мы не начинаем бегать по миру и искать помощи, а есть конкретные страны, которые будут помогать. Мы хотим, чтобы это все было четко зафиксировано", – рассказал советник главы ОП.

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По словам Подоляка, Россия должна быть подписантом гарантии безопасности. Он считает, когда РФ будет присутствовать в одном многостороннем договоре, где есть большое количество стран, то она будет брать обязанности не только перед Украиной, а и перед этим странами. По мнению советника главы ОП, это будет сдерживать Россию.

Потерю жилья будут компенсировать не только деньгами – какие условия создали для украинцев

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Блок электроники принимает сигналы о вибрации грунта под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи на те, которые вызваны шагами человека, а также имеют достаточную амплитуду, которая говорит о приближении, дается команда на срабатывание боевой части, которая вылетает на высоту около 1-1,5 м и взрывается.

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Напомним, украинская сторона на переговорах с РФ 29 марта предложила обеспечить ей гарантии безопасности. Согласно предложению, страны-гаранты в случае агрессии против Украины аналогично требованиям 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Они будут обязаны оказать помощь – закрывать небо, помогать вооружением, отправлять свои армии. Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, США, Францию, Турцию, Германию, Италию, Канаду, Польшу и Израиль.

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На Волынском направлении. В районах населенных пунктов Пинск, Лунинец республики Беларусь зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, которые, вероятно, были выведены с территории Украины. На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направлени