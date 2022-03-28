Обстрелы населения и очередной провал оккупантов в Чернобаевке — главные новости за ночь

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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли семь человек
Российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Оскол Изюмского района Харьковской области. В результате зверства врага погибли 7 человек, еще 5 — получили ранения.
Российские оккупанты покинули Славутич
Российские оккупанты покинули город Славутич. Над населенным пунктом развевается украинский флаг.
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В Одесской области сбили ракету оккупантов — спикер ОВА
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинская система противовоздушной обороны сбила ракету оккупантов, которая летела над областью. Снаряд уничтожило воздушное командование "Юг".
На Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали дети
В Запорожской области в результате обстрелов оккупантов пострадали двое детей 2009-го года рождения. Несовершеннолетние получили ранения из-за взрывной волны во время обстрела и взрыва в соседнем жилом доме.
ВСУ 12-й раз накрыли огнем оккупантов в Чернобаевке
На аэродроме в Чернобаевке Херсонской области украинские военные нанесли очередной удар по российским оккупантам. Это уже двенадцатый раз, когда там уничтожают врага.