Обстрелы населения и очередной провал оккупантов в Чернобаевке — главные новости за ночь

Оккупанты стреляют по мирному населению, а также опять провалили операцию в Чернобаевке

Оккупанты уничтожают мирных людей, а также уже 12-й раз не могут захватить Чернобаевку/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли семь человек

Российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Оскол Изюмского района Харьковской области. В результате зверства врага погибли 7 человек, еще 5 — получили ранения.

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Оккупанты уничтожают гражданское население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты покинули Славутич

Российские оккупанты покинули город Славутич. Над населенным пунктом развевается украинский флаг.

В Славутиче больше нет оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Одесской области сбили ракету оккупантов — спикер ОВА

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинская система противовоздушной обороны сбила ракету оккупантов, которая летела над областью. Снаряд уничтожило воздушное командование "Юг".

Ракета захватчиков была уничтожена/Фото: коллаж: "Сегодня"

На Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали дети

В Запорожской области в результате обстрелов оккупантов пострадали двое детей 2009-го года рождения. Несовершеннолетние получили ранения из-за взрывной волны во время обстрела и взрыва в соседнем жилом доме.

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Оккупанты обстреляли жилые дома/Фото: коллаж: "Сегодня"

ВСУ 12-й раз накрыли огнем оккупантов в Чернобаевке

На аэродроме в Чернобаевке Херсонской области украинские военные нанесли очередной удар по российским оккупантам. Это уже двенадцатый раз, когда там уничтожают врага.