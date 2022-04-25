Обстрелы на Пасху и прогноз по итогам войны. Главные заявления власти за 25 апреля

О чем говорили украинские чиновники 25 апреля

Зеленский и другие представители власти высказались о ходе войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти 25 апреля говорили о российских обстрелах в день православной Пасхи и потерях противника. Сайт Сегодня собрал ключевые заявления чиновников.

Зеленский высказался об обстрелах на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему государству, ракетными ударами по Полтавской области и Кременчугу. Оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области, а также убили на Пасху еще двоих детей в Донецкой области – девочек пяти и четырнадцати лет.

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"Вчера христиане восточного обряда праздновали Пасху. Традиционное приветствие "Христос воскрес!" звучало также и в России. Но означали ли там эти слова то же самое, что и во всем православном мире? Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всей нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Зачем был нужен этот удар в Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине в самый православный праздник... Православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром. Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови", – сказал Зеленский.

Президент готовит чистки

Президент Украины Владимир Зеленский готовит кадровые чистки. Глава государства отметил, что нужно значительно сокращать государственный аппарат. Об этом рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.

"Президент сам уже говорил, что надо значительно сокращать государственный аппарат. Мол, война показала, что для функционирования государства нужно значительно меньше людей, чем есть сейчас. Поэтому можно смело оставлять самых лучших и сокращать весь громоздкий аппарат управления", — сказал Никифоров.

Спикер главы государства подчеркнул, что пока это идея, высказанная вслух.

Уничтожено почти 22 тысячи оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне против Украины на 25 апреля. Украинские защитники ликвидировали уже 21 900 военных РФ, уничтожили 2258 боевых бронированных машин и 884 танка.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 900 человек ликвидировано;

танков – 884 ед.;

боевых бронированных машин – 2258 ед.;

артиллерийских систем – 411 ед.;

РСЗО ‒ 149 ед.;

средства ПВО – 69 ед.;

самолетов – 181 ед.;

вертолетов – 154 ед.;

автомобильной техники – 1566 ед.;

корабли/катера – 8 ед.;

цистерн из ГСМ ‒ 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20;

специальная техника – 28;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Российские военные уничтожают своих

В Николаевской области российские военные отступили, однако потом были расстреляны и сожжены своими же. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Глава области предложил оккупантам сдаваться, чтобы позже их можно было обменять на мариупольцев, которых РФ забрала в плен.

"Лучше сдавайтесь. Нам сейчас нужны пленные, чтобы менять на наших мариупольцев. Шансы, что вас тут убьют и сожгут – минимальные. Лучше сдавайтесь", – говорит Виталий Ким.

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Россияне убили 215 украинских детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 215 детей, еще 391 ребенок получил ранения. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"По состоянию на 8 часов 25 апреля 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, не требующих подтверждения, с начала вторжения российской федерации в Украине погибли 215 детей и пострадал 391 ребенок", – говорится в сообщении.

Со вчерашнего дня количество погибших детей увеличилось на два. На Пасху в результате обстрела войсками РФ села Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что российские войска еще ведут активные боевые действия в украинских городах.

ВСУ в Мариуполе

Украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали", а еще в четырех точках города. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ответ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что российские войска якобы полностью контролируют Мариуполь.

"Там все не так, как сказал Шойгу. Ну все как всегда. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе. Во-вторых, они же бомбили "Азовсталь" пять суток тяжелыми бомбами из стратегических бомбардировщиков, пытались его штурмовать", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что оккупанты понесли очень большие потери при попытке штурма "Азовстали". Также огромные потери у россиян на всем Донбассе — по 40 – 60% на подразделение, сообщил советник главы ОП.

Прогноз по итогам войны

Арестович также заявил, что в результате войны Донецк и Луганск могут вернуться под контроль Украины.

Советник главы ОП предположил, что активное наступление оккупантов на Донбассе продлится максимум 2–3 недели. Возможно, это означает также окончание активной фазы войны. Арестович уверен, что Украина прогонит оккупантов со своей земли любым способом — дипломатическим или военным.

Кроме того, Арестович рассказал, что россияне могут попытаться объявить о создании квази-республики в Херсонской области и объединить ее в "округ" России вместе с Крымом. Однако ответ Запада на такую попытку будет чрезвычайно жестким. Наши партнеры увеличили бы в таком случае военную помощь Украине, а также ужесточили санкции против России. В частности, речь идет о введении нефтяного эмбарго, что нанесет существенный удар по экономике России.