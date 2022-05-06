Обсуждение шестого пакета санкций ЕС против РФ, эвакуация с горячих точек и другие важные события 6 мая

В ЕС соберутся и обсудят новые санкции против России, а "Укрзализныця" продолжит эвакуацию населения

Важные события 6 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 6 мая послы Европейского союза обсудят и, возможно, одобрят шестой пакет санкций против Российской Федерации. В частности, ограничения могут ввести против вероятной любовницы президента РФ Владимира Путина – Алины Кабаевой. Кроме того, сегодня запланирована эвакуация украинцев с горячих точек.

В ЕС обсудят шестой пакет санкций против России

6 мая послы Европейского союза соберутся для того, чтобы обсудить шестой пакет санкций против РФ. Уже сегодня его могут принять. В частности, в ЕС предлагают ввести ограничения против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют вероятной любовницей президента Российской Федерации Владимира Путина.

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В документе ЕС отмечено, что Кабаева "тесно связана" с Путиным и возглавляет российскую Национальную медиа группу, владеющую долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду.

Список санкций против РФ еще предстоит одобрить правительствами стран ЕС и может измениться перед принятием окончательного решения. Пакет также включает меры по поэтапному отказу от импорта российской нефти до конца года.

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. На сегодняшний день, 6 мая, перевозчик назначил один поезд:

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16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов

В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может изменяться.

Кроме того, сегодня запланирована эвакуация населения из Мариуполя. Сбор людей объявлен в 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

"6 мая будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", – сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Ровно простятся с 23-летним офицером, погибшим на передовой

6 мая в городе Ровно похоронят 23-летнего пограничника, старшего лейтенанта Артема Супруна.

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Общественная панихида и прощание состоятся в 11:00 на площади перед Покровским собором города, в 11:30 начнется заупокойная служба. Похоронят его на кладбище "Новое" в Ровно.

Отметим, что Артём Супрун скончался на передовой в Запорожской области.

В Кропивницком будут собирать деньги для переселенцев, играя в компьютерные игры

В Кропивницком состоится благотворительный киберспортивный турнир, организаторы и участники которого будут собирать деньги на подушки для переселенцев. Будут играть в футбол.

Благотворительный киберспортивный турнир по FIFA22 состоится в одном из кропивницких пабов на улице Архитектора Паученко. Стоимость участия в турнире – 150 гривен. Это средняя цена подушки, сказал соорганизатор турнира Александр Лещенко.

"В теплое время года одеяла и теплая одежда теряют актуальность. А подушки актуальны всегда, и среди запросов переселенцев они всегда есть. Поэтому, если не деньги, то вкладом из участника может стать одна новая подушка. Деньги же тоже потратим на подушки", — рассказал соорганизатор турнира.

В турнире нет возрастных ограничений, участие могут принять все желающие, предварительно зарегистрировавшись. Участники будут играть либо друг против друга, выбрав себе команду, либо сборной Украины против компьютера, который будет играть сборной России.

Победитель турнира получит подарочный сертификат в размере 300 гривен от организаторов