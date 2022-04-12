Одним абзацем. Все, что нужно знать о химатаке на Мариуполь

Российские оккупанты сбросили ядовитое вещество неизвестного происхождения на украинский город

Оккупанты использовали химоружие в Мариуполе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты не могут взять Мариуполь силой, поэтому решили применить химическое оружие. В понедельник, 11 апреля, захватчики сбросили на город ядовитое вещество.

Что известно об очередном преступлении армии РФ?

Вечером, 11 апреля, российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА на металлургический комбинат "Азовсталь". В результате инцидента пострадали три человека. Еще раньше представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин "анонсировал", что против защитников Мариуполя могут быть привлечены "химические войска". Заявление прозвучало за считанные часы до применения в городе химического оружия. В сети предположили, что враг мог использовать "зарин". На этот момент подтверждения или опровержения этой информации нет. В Пентагоне пока не могут подтвердить, что российские оккупанты применили химическое оружие в Мариуполе. Однако ситуация "вызывает беспокойство". В ведомстве пообещали внимательно смотреть за ситуацией. Стоит отметить, что ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обещали жесткий ответ, если Россия применит против Украины химическое оружие. В то же время, народный депутат Украины от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, что это не первый раз, когда оккупанты осуществляют химатаку на нашу страну. Он общался с представителями сил специальных операций, которые вели бои в Гостомеле. У них были отравления химическим оружием, но они выжили. Однако некоторые были в тяжелом состоянии. Россияне применяют химическое оружие несмотря на то, что они являются стороной-подписантом конвенции о запрете применения и создания этого оружия.

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