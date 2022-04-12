Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Одним абзацем. Все, что нужно знать о химатаке на Мариуполь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 06:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские оккупанты сбросили ядовитое вещество неизвестного происхождения на украинский город
Оккупанты использовали химоружие в Мариуполе/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты использовали химоружие в Мариуполе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты не могут взять Мариуполь силой, поэтому решили применить химическое оружие. В понедельник, 11 апреля, захватчики сбросили на город ядовитое вещество.

Что известно об очередном преступлении армии РФ?

Вечером, 11 апреля, российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА на металлургический комбинат "Азовсталь". В результате инцидента пострадали три человека. Еще раньше представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин "анонсировал", что против защитников Мариуполя могут быть привлечены "химические войска". Заявление прозвучало за считанные часы до применения в городе химического оружия. В сети предположили, что враг мог использовать "зарин". На этот момент подтверждения или опровержения этой информации нет. В Пентагоне пока не могут подтвердить, что российские оккупанты применили химическое оружие в Мариуполе. Однако ситуация "вызывает беспокойство". В ведомстве пообещали внимательно смотреть за ситуацией. Стоит отметить, что ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обещали жесткий ответ, если Россия применит против Украины химическое оружие. В то же время, народный депутат Украины от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, что это не первый раз, когда оккупанты осуществляют химатаку на нашу страну. Он общался с представителями сил специальных операций, которые вели бои в Гостомеле. У них были отравления химическим оружием, но они выжили. Однако некоторые были в тяжелом состоянии. Россияне применяют химическое оружие несмотря на то, что они являются стороной-подписантом конвенции о запрете применения и создания этого оружия.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 11 апреля
1
Личный состав 19500
Личный состав
2
Самолеты 154
Самолеты
3
Вертолеты 137
Вертолеты
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артиллерия 347
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1387
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Никогда не забудем!
Утро 8 апреля. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске: 57 человек погибли, из них 5 – дети... 114 раненых *Данные на 23.00 10 апреля.
Светлая память погибшим
Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39776.65

Binance Coin (BNB)

398.8

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

102.65

Theta (THETA)

3.02

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.9

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Реал

Сегодня

22:00

Челси

2.20

3.55

3.05

Бавария

Сегодня

22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

Завтра

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

Завтра

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять