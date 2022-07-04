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Официально! На Змеином снова реет флаг Украины, операция завершена

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 июля, 13:48
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Территория острова возвращена под юрисдикцию Украины
Украина вернула контроль над островом Змеиный.
Украина вернула контроль над островом Змеиный. / Фото: Коллаж: Сегодня

На острове Змеиный установлен флаг Украины после того, как оттуда сбежали российские военные. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", – сказала Гуменюк.

Побег россиян со Змеиного

Утром 30 июня появились неофициальные сообщения о том, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море, взорвав остатки техники.

Вскоре информацию подтвердили в ОК "Юг", заявив, что оккупанты сбежали после очередного этапа военной операции ВСУ с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями по оккупантам на Змеином. Среди ночи противник спешно эвакуировал остатки гарнизона скоростными катерами и покинул остров.

В Минобороны РФ также оперативно подтвердили уход с острова, пытаясь выдать его за "жест доброй воли".

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Однако наш главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный развеял басни россиян и объяснил, что оккупантов прогнали с острова артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных. Такую же информацию предоставили в Пентагоне.

Отметим, что военный эксперт Олег Жданов заявлял, что ВСУ смогут вернуться на остров только после окончания войны, ведь Змеиный находится под перекрестным огнем и безопасность украинским военным на острове гарантировать нельзя.

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Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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