Офис Генпрокурора начал расследование из-за обстрелов оккупантами Харькова

Российские военные продолжают уничтожать город

Оккупанты обстреляли один из районов Харькова. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли Основянский район г. Харькова. В результате обстрела погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщил в Telegram Офис Генпрокурора.

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Какая ситуация

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – указали в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, 18 апреля около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основянский район г. Харькова. Снаряды рухнули на территории детских площадок возле жилых домов. Как отмечается, в результате обстрела погибли мужчина и женщина, а также поврежден ряд жилых домов.

В то же время досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, в ночь на 17 апреля российские оккупанты выпустили ракеты по заводу под Харьковом. Из-за обстрелов в городе произошло много пожаров.

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