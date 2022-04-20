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Оформление соцпомощи переселенцам в "Дії", эвакуация украинцев и другие важные события 20 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 06:00
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С 20 апреля переселенцы могут оформить помощь в "Дії", а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей с горячих точек
Важные события 20 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 20 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

С сегодняшнего дня вынужденные переселенцы смогут оформить социальную помощь в "Дії". Пособие для взрослых составляет 2 тыс. грн. ежемесячно, а также по 3 тыс. грн. на ребенка. Кроме того, 20 апреля "Укрзализныця" будет продолжать эвакуацию мирного населения из горячих точек.

Вынужденные переселенцы смогут оформить социальную помощь в "Дії"

Украинцы, которые были вынужденные покинуть свои дома из-за войны в Украине, могут оформить ежемесячное пособие в "Дії".

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"Каждый переселенец может получить денежное пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить помощь можно в ближайшем ЦПАУ, органах соцзащиты, а со среды, 20 апреля, — в "Дії", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Правительство разворачивает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 20 апреля

По состоянию на 20 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

В среду железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

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  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

В Одесской области меняется комендантский час

С 20 апреля в Одессе меняется комендантский час. Его сократили, он будет длиться с 22:00 до 05:00.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 22:00 до 05:00", – говорится в сообщении Одесской ОВА.

В комендантское время запрещается находиться на улице без специально выданных пропусков и удостоверений.

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Во Львове завершат отопительный сезон

20 апреля во Львове завершится отопительный сезон. Однако бюджетные учреждения – больницы, поликлиники, школы, оранжереи и другие, могут и дальше получать тепло на основе писем-обращений к теплоснабжающим предприятиям.

Отопительный сезон в городе завершают из-за потепления.

"Во избежание перегревов и чтобы жители сэкономили средства, отопительный сезон завершаем. Если же будут учреждения, которым необходимо получать тепло, а речь идет о медучреждениях, оранжереях, учреждениях, где живут вынужденно перемещены украинцы и т.д., то они могут прислать письмо-обращение во "Львовтеплоэнерго" или в "Зализнычнетеплоэнерго" и тепло им будут подавать", — отметила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Финский парламент начнет рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии на этой неделе приступит к рассмотрению вопроса о вступление в НАТО. 20 апреля будет заслушан доклад президента и министерского комитета по внешней политике и политике безопасности.

В докладе содержится предупреждение о том, что Финляндия должна быть готова к крупномасштабным и непредсказуемым рискам при подаче заявки на вступление в НАТО. В качестве примера в докладе упоминается рост напряженности на финско-российской границе.

Командующий силами обороны Тим Кивинен отметил, что армия поддержит руководство страны в переговорах с НАТО.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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