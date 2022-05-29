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Оккупантов выбили из Лимана, наступление на Славянском направлении провалилось – Генштаб

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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29 мая, 19:42
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Российские войска продолжают обстреливать восток Украины, ракеты выпускают по населенным пунктам, но не все участки им удается удержать
Генштаб опубликовал вечернюю сводку
Генштаб опубликовал вечернюю сводку / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской областей. Многие из их попыток терпят крах. Так, сегодня им не удалось продвинуться на Славянском направлении, оккупанты вынуждены были вернуться на предварительно занятые позиции

Об этом говориться в вечерней сводке Генштаба на странице в Facebook.

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На Славянском направлении противник при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел на предварительно занятые позиции. Несколько раз обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии столкновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации.

На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник продолжает огневое влияние на ВСУ с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.

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На Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск, наносил авиационных ударов самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.

На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Ново-Кировское.

На Слобожанском направлении противник главные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций.

На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Николаевском направлении оккупанты перемещают резервы для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.

На Северском направлении противник удерживает подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие стратегические направления.

Также были обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. Оккупанты обстреляли населенные пункты Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." рассказал о ситуации на фронте:

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Погиб, спасая побратимов… Старший солдат Игорь Гроза - военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, участник АТО. С самого начала войны добровольцем стал на защиту Чернигова. Его подразделение одним из первых вступило в бой. Рискуя жизнью, бросился на БМП эвакуировать побратимов. Погиб под обстрелом. За отвагу награжден орденом "За мужество". Посмертно.

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