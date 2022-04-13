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Оккупанты частично блокируют Харьков и готовятся к наступлению на Донбасс – Генштаб ВСУ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 19:45
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Идут сорок девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению
Оккупанты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводили. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы Российской Федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

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"Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная", – говорится в сообщении.

В Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

"В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование производилось во время принудительной мобилизации мужчинами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил русской федерации. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами", – добавили в Генштабе.

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Кроме того, враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Россияне проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи.

"Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Он, в большинстве своем, направлен на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск. Призываем граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление", – добавили в Генштабе.

Знаковым является то, что оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил РФ погибли во время патрулирования территории в ночное время.

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