Оккупанты деморализованы и временно отказались от блокады Киева – Генштаб ВСУ

Продолжаются 35-е сутки героичного противостояния Украинского народа российскому военному вторжению

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российско-оккупационные войска продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Враг потерпел значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Сейчас противник осуществляет перегруппировку и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Отмечается, что в связи с необходимостью комплектования подразделений вооруженных сил РФ, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование оккупантов продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе из учебных заведений.

"Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать "добровольцев" не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось набрать только 17 так называемых "добровольцев"", – говорится в сообщении.

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Относительно действий врага по отдельным направлениям:

На Волынском направлении перемещений тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. Однако в вооруженных силах Беларуси продолжаются меры оперативной и боевой подготовки.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом.

На Северском направлении враг сосредоточил усилия на проведении мер диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений ВСУ и объектам инфраструктуры в районе Чернигова.

На Броварском направлении зафиксирован частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с РФ.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии по другим направлениям. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.

На Донецком направлении противник активизировал огневое влияние и штурмовые действия, а на Южнобужском — оккупанты пытаются возобновить боеспособность своих войск, пополнить боеприпасы и запасы горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, вчера, 30 марта, в российском городе Белгород, в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.

"Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй Мировой Войны. Только вчера Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС. Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны", – говорится в сообщении.

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Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Ранее мы сообщали, что отвод войск РФ имеет целью введение в заблуждение ВСУ.

Также напомним, под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й мотострелковой бригады оккупантов.