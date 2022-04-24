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Оккупанты готовят атаку на Кривой Рог – Вилкул

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 23:52
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Город продолжает работу по укреплению всех линий обороны
Александр Вилкул назвал Кривой Рог следующей целью армии РФ
Александр Вилкул назвал Кривой Рог следующей целью армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Херсонской области планируют наступление в направлении Кривого Рога, город активно готовится к обороне.

Об этом сообщил в Facebook глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", – отметил Вилкул.

По его словам, "готов гарнизон города, готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны".

"Продолжается работа по усилению всех линий обороны города. Вниманию криворожан и жителей района – если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет", – подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога.

Вилкул добавил, что продолжается "очень большая работа по помощи в эвакуации людей из прифронтовой зоны".

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"Кривой Рог дает автобусы, "скорые", мы обеспечили помощь медиков, социальных работников. Но люди выезжают и на велосипедах, и везут стариков и детей в тачках. За последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5000 жителей Херсонской области. Для тех, кто остается переночевать в Кривом Роге и поехать дальше, мы организуем ночлег. Для тех, кто остается у нас подольше, подготовленно расселение в школах, садиках, терцентрах. Всего через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев, 50 тысяч находятся в городе сейчас", – сообщил он.

Грозев: Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая

Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая, рассказал журналист Христо Грозев.

"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" какую-либо победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит Грозев.

Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его к 9 мая, как достаточное, утверждает журналист.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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