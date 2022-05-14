Оккупанты готовят наступление на три города на Донбассе – Генштаб ВСУ

Враг продолжает обстреливать позиции ВСУ и гражданские объекты по всей линии фронта

Оккупанты активно действуют на двух основных направлениях / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 18 мая продолжают активные действия в Донецкой и Харьковской областях. На Донбассе готовится наступление в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам.

Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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В частности, противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Агрессор оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не вел.

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На территории Гомельской области республики Беларусь фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах прежнего базирования подразделений РФ.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов поставок по автодорогам к северу и востоку от города Харькова, а также недопущении продвижения ВСУ в направлении государственной границы.

На Славянском направлении продолжается перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

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На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещены до двух батальонных тактических групп. Враг проводит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами до батальонной тактической группы в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".

В Мариуполе враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия.

На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах позиций ВСУ.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Агрессор сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.

Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.

Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы.

Потери оккупантов превысили 27 тысяч солдат

По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1218 (+13) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед.,

артиллерийских систем – 551 (+9) ед.,

РСЗО ‒ 195 (+2) ед.,

средств ПВО – 88 (+0) ед.,

самолетов – 200 (+0) ед.,

вертолетов – 163 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),

крылатых ракет ‒ 95 (+0),

кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.,

специальной техники – 42 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.