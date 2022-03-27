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Оккупанты готовят вторую попытку атаки по всем направлениям – МВД

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 марта, 11:31
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После первых неудач российская армия начала перегруппировывать силы
Оккупанты занялись перегруппировкой войск для нового наступления
Оккупанты занялись перегруппировкой войск для нового наступления / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты выводят часть подразделений на ротацию и накапливают силы для нового удара по Украине по всем направлениям.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко на канале "Рада" во время Всеукраинского телемарафона.

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"Они выводят часть подразделений. У них начались кадровые чистки, изменения. Они уволили одного из генералов – руководителя танковой армии, которая отвечала за взятие Харькова. Они меняют ряд руководителей подразделений. Они понимают, что ничего не удается, и начинают грызться внутри. Плюс они начинают пробовать выводить части на ротацию", – рассказал советник главы МВД.

Однако Денисенко отметил, что украинцам не нужно заниматься "шапкозакидательством", поскольку у оккупантов еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники.

"Сейчас на территории Беларуси в районе Гомеля концентрируется большое количество живой силы. Та же история на границе с Харьковщиной. В принципе они продолжают наращивать силы на территории Крыма на границе с Херсонской областью", – перечислил он.

По словам Денисенко, украинцы должны готовиться к тому, что будет еще одна попытка атаки, хотя и не столь массированная и масштабная, как это было месяц назад.

"Будет еще одна попытка завести сюда свежие силы, чтобы попробовать по всем направлениям – прежде всего Донецкая и Луганская области, с севера – харьковское направление, Изюм, дорога к Славянску – они будут предпринимать там атакующие попытки. И вторая история, безусловно, это Киевская область и город Киев", – объяснил советник министра внутренних дел.

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