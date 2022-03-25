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Оккупанты готовятся к новому наступлению — Генштаб

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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25 марта, 20:07
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ВСУ продолжают противостоять действиям противника
Военные рассказали об обстановке25 марта
Военные рассказали об обстановке25 марта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Генеральном штабе ВСУ отчитались о военной обстановке на 30-е сутки военного вторжения России в Украину.

В течение текущих суток враг продолжал перегруппировку войск, готовясь к возобновлению наступательных действий. В отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия и нанести ущерб подразделениям ВСУ, но безуспешно. Также российские войска пытаются восстановить боеспособность, пополнить боеприпасы и топливо.

Украинские силы обороны продолжают сдерживать противника. Силы обороны, участвующие в защите Киева, продолжают отражать наступление противника и наносить ему огневые поражения.

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Также противник продолжает нести потери среди руководящего состава. 25 марта украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Терроризируют и грабят местных жителей

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российских властей, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм по гуманному отношению во время войны.

На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, принудительный вывозят людей на территорию РФ. Чтобы запугать население, захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, отбирают у местных жителей автомобильную технику и личные вещи.

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Во временно оккупированном Луганске в местной больнице оккупанты разместили военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими РФ. Часть больницы отведена для хранения трупов в связи с тем, что местные морги перегружены.

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Наталья Песоцкая - воспитатель центра реабилитации детей-сирот (Чернигов). Почти месяц прожила с 30-ю малышами (от 3-х лет) в подвалах, ухаживала за ними, успокаивала, когда город ожесточенно бомбили. Сумела с помощью военных вывезти детей в Карпаты, в один из местных санаториев. Читайте рассказ этой удивительной женщины, кликнув здесь.
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Олег Свинчук – 19-летний боец ​​14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого. Проявил невероятное мужество и военное мастерство, прикрывая уход побратимов во время внезапного прорыва оккупантов на севере страны. После прямого попадания с его танка сорвало башню, сдетонировал боекомплект… Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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