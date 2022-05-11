Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины ⚽ Сборная Украины - Боруссия: онлайн 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Оккупанты хотят присоединить Херсонскую область к РФ – реакция Киева

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 мая, 14:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
А спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что решение должны принимать местные жители
Михаил Подоляк прокомментировал то, что оккупанты позарились на Херсонскую область. Фото: коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк прокомментировал то, что оккупанты позарились на Херсонскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти Херсонской области хотят присоединить регион к составу РФ. При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия освободит Херсон. На что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что решение должны принимать местные жители.

"Сегодня" расскажет подробности.

Реклама

Чего хотят российские оккупанты?

"Оккупационные власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России", — рассказал т.н. "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

Реакция украинской стороны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – прошение о помиловании после приговора суда.

"Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", – заявил он.

Что говорят в РФ?

В России отреагировали на обращение своих же оккупантов о присоединении Херсонской области в состав России.

Реклама

"Быть или не быть такому обращению должны решать все-таки жители Херсонской области – это во-первых. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кроме того, он вспомнил также и о том, что все должно быть "как с Крымом" — якобы "четкая юридическая основа и обоснование".

Оккупанты поставили скандального экс-мера Сальдо "главой администрации" в Херсоне

26 апреля в захваченном Россией Херсоне были представлены новые "глава" Херсонской ОГА и "глава" Херсонской городской администрации. Об этом заявил в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, главам районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия херсонского городского головы делегируются, согласно приказу "областного военного коменданта рф", Кобец Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому "главе Херсонской областной администрации" Сальдо Владимиру Васильевичу", – отметил Колыхаев.

По его словам, Кобец заявил, что будет координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Реклама

"Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Дальше выбор будет сделан каждым самостоятельно. Что касается меня, то я запросил в Офисе президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам", – написал мэр.

Кроме этого, он заявил, что до прямых указаний Офиса президента будет оставаться на удаленном доступе и по мере возможности осуществлять управление процессами, касающимися жизнедеятельности города.

"Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон – это Украина! Честь имею!" – сказал он.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 11 мая
1
Личный состав 26350
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 160
Вертолеты
4
Танки 1187
Танки
5
ББМ 2856
ББМ
6
Артиллерия 528
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1997
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Алмаз – бельгийская овчарка-сапер кинологической службы ВСУ в Киевской области. Молодой пес недавно начал карьеру разыскника мин, но уже доказал свой талант и эффективность. За два месяца войны Алмаз нашел сотни взрывоопасных устройств, которые враг оставил после себя.
История и видео
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31729.02

Binance Coin (BNB)

311.42

Dogecoin (DOGE)

0.11

Litecoin (LTC)

81.09

Theta (THETA)

1.64

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,87 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.87

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять