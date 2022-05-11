Оккупанты хотят присоединить Херсонскую область к РФ – реакция Киева

А спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что решение должны принимать местные жители

Михаил Подоляк прокомментировал то, что оккупанты позарились на Херсонскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти Херсонской области хотят присоединить регион к составу РФ. При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия освободит Херсон. На что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что решение должны принимать местные жители.

"Сегодня" расскажет подробности.

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Чего хотят российские оккупанты?

"Оккупационные власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России", — рассказал т.н. "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

Реакция украинской стороны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – прошение о помиловании после приговора суда.

"Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", – заявил он.

Что говорят в РФ?

В России отреагировали на обращение своих же оккупантов о присоединении Херсонской области в состав России.

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"Быть или не быть такому обращению должны решать все-таки жители Херсонской области – это во-первых. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кроме того, он вспомнил также и о том, что все должно быть "как с Крымом" — якобы "четкая юридическая основа и обоснование".

Оккупанты поставили скандального экс-мера Сальдо "главой администрации" в Херсоне

26 апреля в захваченном Россией Херсоне были представлены новые "глава" Херсонской ОГА и "глава" Херсонской городской администрации. Об этом заявил в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, главам районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия херсонского городского головы делегируются, согласно приказу "областного военного коменданта рф", Кобец Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому "главе Херсонской областной администрации" Сальдо Владимиру Васильевичу", – отметил Колыхаев.

По его словам, Кобец заявил, что будет координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

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"Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Дальше выбор будет сделан каждым самостоятельно. Что касается меня, то я запросил в Офисе президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам", – написал мэр.

Кроме этого, он заявил, что до прямых указаний Офиса президента будет оставаться на удаленном доступе и по мере возможности осуществлять управление процессами, касающимися жизнедеятельности города.

"Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон – это Украина! Честь имею!" – сказал он.

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