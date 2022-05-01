Оккупанты начали заселять в дома мариупольцев неизвестных людей

Российские оккупанты начали экспроприацию квартир мариупольцев, выехавших с оккупированной территории – в их дома уже заселяют неизвестных людей.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Что происходит
Так, жительница мариупольского поселка Старый Крым узнала, что в ее доме живут чужие люди.
Далее по теме
"Более того, разрешение на это им выдал так называемый "поселковый совет", который работает под флагом "ДНР". Это редкий случай, когда рашисты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, которых сами же оставили без крова", – написала Денисова.
По ее словам, новые "жители" иногда даже не отдают владельцам вещи, когда те за ними приезжают. Эти факты, по мнению Уполномоченной, свидетельствуют о господстве на временно оккупированной территории "тотального самоуправства и беззакония".
Напомним, Мариупольский городской совет опубликовал видео, на котором видно, как выглядит завод "Азовсталь" в Мариуполе.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."