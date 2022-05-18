Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

На месте работает следственно-оперативная группа

Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей Одесской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативное командование "Юг" заявило, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар с акватории Черного моря по Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram Одесский городской совет.

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Какая ситуация

"Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Как отмечается, событие квалифицировано по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время идет процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.

Напомним, американское издание Defense One заявило, что Россия использовала для бомбардировки Львова в ночь с 16 на 17 мая ракеты высокой дальности с подводных лодок в Черном море. Эксперты отметили: использование таких ракет может свидетельствовать о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты.

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