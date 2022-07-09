Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова

Глава Харьковской ОВА призвал горожан ограничить свое пребывание на улицах

Оккупанты снова нанесли удар по Харькову. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Стало известно о том, что захватчики нанесли предварительно ракетный удар по одному из жилых районов Харькова.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, на месте работают все службы.

"Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!" – написал он.

Также, по предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения четыре человека.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", – заявил Олег Синегубов.

Кроме этого, он заявил, что три гражданских, среди которых – один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения. Еще четырем людям медики оказали помощь на месте.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что российские оккупационные войска вечером 8 июля устроили обстрел Харькова и области. Ракеты традиционно запускали из российского Белгорода.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перспектива наступления оккупантов на Харьков существует. Однако, вероятнее всего, захватчиков туда не отправят.