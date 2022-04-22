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Оккупанты несут огромные потери в Украине, но им не платят зарплаты – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 07:13
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Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении
Оккупанты жалуются за безденежье и большие потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты жалуются за безденежье и большие потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 22 апреля продолжаются оборонительные бои с российскими оккупантами по направлению к населенным пунктам Новотошковское и Попасная. Захватчики несут огромные потери на территории Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Ужесточена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.
  • На Слобожанском направлении враг силами до семи батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии береговых войск балтийского и северного флотов продолжает частично блокировать город Харьков, производит огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
  • На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск ВС РФ.
  • Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
  • На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.
  • Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новотошковское и Попасная.
  • Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
  • Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.
  • На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огневое влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.
  • Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих ВС РФ (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
  • Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.
  • Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.
  • В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен.
  • На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис – разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.
  • На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.
  • Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки было уничтожено пятнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

Оккупанты несут потери. Фото: Генштаб ВСУ

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ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8

Морские пехотинцы вместе с десантниками уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

21 апреля, в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger.

Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен военнослужащими одного из подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины.

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4
Танки 829
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5
ББМ 2118
ББМ
6
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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Пшено Пшено
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Афганистан Афганистан
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Пакистан Пакистан
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Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
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Евгений Синельников Евгений Синельников
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Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
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Они ушли из России
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Они нас поддержали
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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