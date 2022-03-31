Оккупанты обстреливают Харьков и хотят блокировать Чернигов – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 30 марта, на территории Украины продолжается перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ. Враг пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума по созданию "квазигосударственного образования" в Херсонской области.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Сводка за 30 марта
- На Волынском направлении. В районах населенных пунктов Пинск, Лунинец республики Беларусь зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, которые, вероятно, были выведены с территории Украины.
- На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления.
- На Северском направлении противник активных действий не производил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения. В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск с последующей задачей блокировки Чернигова.
- На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Совершает перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.
- На Донецком направлении основные усилия оккупантов и в дальнейшем сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.
- Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Удачи не имел.
- В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.
- На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.
- Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.
- В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.